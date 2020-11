Pietele agroalimentare acoperite raman deschise. Cum ocolesc autoritatile locale obligatiile impuse de Guvern

In Sectorul 3, fiecare comerciant isi vede de treaba lui si vinde in continuare nestringherit, desi Guvernul a stabilit ca, de astazi, toate pietele acoperite si halele sa fie inchise. La Nicolae Grigorescu, in Piata Salajan, se vinde direct de pe trotuar si se vinde si de la taraba.Pe ici, pe colo, mai sunt tarabe acoperite de paturi murdare, semn ca ocupantii lor au renuntat sa vanda zilele acestea de teama autoritatilor. In schimb, cei care au ramas au scumpit mai toate produsele pentru a maximiza profitul in lipsa concurentei.Langa piata, hala agroalimentara este si ea deschisa, numai ca fata de zilele trecute acum a aparut la usa un paznic care ia temperatura celor care intra. Trierea dupa temperatura se face si dupa cheful "Cerberului" de a intinde mana in care are "pistolul" pentru a masura gradele. Ce-i drept, acum se intra pe o singura intrare, iar pe celalte doua doar se iese.Aici, inchise sunt doar cateva tarabe care aveau legume si anumite produse din carne proaspata in rest, toate galantarele cu produse din carne semipreparata, lactate si branzeturi sunt deschise. Desi aceasta hala ar fi trebuit sa fie inchisa, potrivit ordinului 52 al CNSU, ea functioneaza bine-mersi.La un kilometru departare o alta piata agroalimentara acoperita, Ciucea, este la fel de aglomerata ca in oricare zi de luni. Vanzatorii de acolo ne-au spus ca ieri au venit cei de la primarie s-au uitat, au filmat in interior si apoi au hotarat sa indeparteze prelatele de sub tavanul nou instalat pentru a fi mai aerisita. Si cam atat. "Daca inchideau piata, ieseam si vindeam pe strada", ne spune o batranica infofolita din cap pana in picioare pentru a face fata frigului.Sectorul 4 se reamenajeaza pentru a nu lasa producatorii fara spatiuPrimaria din acest sector a anuntat ca, in maximum 48 de ore, producatorii vor avea la dispozitie noi spatii de vanzare a produselor, in apropierea pietelor. Producatorii care au inchiriate tarabe in noua piata a Sudului vor fi relocati in piata volanta pe care administratia locala o va amenaja la parterul parcarii etajate aflata la doar cativa metri distanta.Alternativa pentru spatiile de vanzare din Piata Progresul va fi parcarea de pe acoperisul pietei de pe Soseaua Giurgiului, iar in privinta Pietei Aparatorii Patriei, zo ...citeste mai departe despre " Pietele agroalimentare acoperite raman deschise. Cum ocolesc autoritatile locale obligatiile impuse de Guvern " pe Ziare.com