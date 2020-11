In perioada 1 ianuarie - 30 ianuarie 2020, PIB-ul Romaniei a scazut, comparativ cu perioada aceeasi perioada din 2019, cu 5,1% pe seria bruta si cu 4,6% pe seria ajustata sezonier."Estimarile "semnal" precum si cele provizorii ale Produsului intern bruttrimestrial sunt afectate de dificultatile create de criza pandemica si deinstituirea starii de urgenta si a starii de alerta. Aceste dificultati au fost legate decolectarea datelor de baza care reprezinta intrari pentru conturile nationale si sau concretizat printr-o crestere a ratei de non-raspuns. Pentru completareainformatiilor au fost utilizate surse alternative pentru a diminua, cat mai multposibil, efectele acestor cauze asupra calitatii indicatorilor produsi", spun oficialii INS.Comparativ cu acelasi trimestru din anul 2019, Produsul intern brut in trimestrul III 2020 a inregistrat o scadere cu 6,0%.Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimarii Produsului Intern Brut pentru trimestrul III 2020 in seria trimestriala, seria ajustata sezonier a fost recalculata, fiind inregistrate modificari ale indicilor de volum comparativ cu a doua varianta provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul II 2020, publicata in comunicatul de presa nr. 364 din 9 octombrie 2020.Astfel, rezultatele trimestrului II 2020, comparativ cu trimestrul precedent, au fost revizuite de la 88,1% la 87,8%. Seriile ajustate sezonier se recalculeaza trimestrial ca urmare a modificarii modelelor adoptate, a numarului de regresori folositi, a modificarii seriilor brute si a numarului de observatii disponibile.CITESTE SI:Economia americana a inregistrat o crestere record de 33,1% in trimestrul al treilea ...citeste mai departe despre " PIB-ul Romaniei a crescut cu 5,6% in trimestrul 3 fata de trimestrul 2 " pe Ziare.com