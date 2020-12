Piata vinului din Romania va scadea in 2020 cu 5,5%, la 1,7 miliarde de lei. Alba ocupa primul loc in clasamentul judetelor producatoare de vin

La nivelul anului 2019, piata locala a vinului a insumat aproximativ 1,8 miliarde lei, in scadere cu 11,4% comparativ cu anul anterior."Este de mentionat insa ca rezultatul net al pietei vinului din ultimii ani a fost sever afectat de rezultatele financiare ale Murfatlar SA, al carei faliment a fost declarat in 2018, insa, bineinteles, cresterea din 2019 s-a datorat si eficientizarii business-urilor celorlalti mari jucatori din piata. In ceea ce priveste scaderea cifrei de afaceri din piata vinurilor locale, aceasta a fost cauzata in principal de conditiile meteo nefavorabile. Cu toate acestea, tara noastra ramane pe locul 13 in topul celor mai mari producatori de vin din lume si pe locul 6 in Europa", sustin specialistii KeysFin.Potrivit analizei de specialitate, in 2019, in Romania existau 576 de companii care se ocupau de productia de vinuri si/sau cultivarea de struguri (CAEN 1102 - productia de vin din struguri si CAEN 0121 - cultivarea strugurilor), cu 5% mai putine fata de anul 2018, insa in crestere cu 36% fata de 2009.Anul trecut, cea mai mare pondere din cifra de afaceri a fost generata de companiile medii, cu 69% din total. Totodata, companiile medii au angajat 53% din forta de munca a acestei piete, acestea fiind urmate de cele mici, cu o pondere de 27%. In acelasi timp, dintre companiile analizate, 279, adica 48% din total, au inregistrat profit in 2019, iar 230 au fost pe pierdere, in timp ce restul au avut un rezultat nul.Alba, pe primul loc pe piata vinuluiDin punct de vedere al cifrei de afaceri, judetul Alba este pe primul loc pe piata vinului, cu 279,9 milioane lei si 16% din total, cea mai mare companie de aici fiind Jidvei Filiala Alba.Clasamentul este completat de judetul Vrancea (260,3 milioane lei si 14,8% din total), judetul Prahova (243,6 milioane lei si 13,9%), judetul Timis (243 milioane lei si 13,9%) si Bucuresti (193,8 milioane lei si 11%). Primele cinci judete din tara au generat, anul trecut, 69,6% din cifra de afaceri a sectorului.In ierarhia producatorilor de vin locali, liderul pietei, cu o cota de 11,3% si 199 milioane lei cifra de afaceri, este Cramele Recas, urmat de Jidvei Filiala Alba (10,9%), Cotnari (8,2 %), Crama Ceptura (5,8%) si Zarea (5,7%). Topul primilor ze ...citeste mai departe despre " Piata vinului din Romania va scadea in 2020 cu 5,5%, la 1,7 miliarde de lei. Alba ocupa primul loc in clasamentul judetelor producatoare de vin " pe Ziare.com