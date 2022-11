Piața IT din România întrece orice așteptare. A depășit 9 miliarde de euro: ”Fiecare angajat produce 60.000 de euro anual”

Piata IT din Romania a depasit valoarea de 9 miliarde de euro, iar in urmatorii doi ani ar putea ajunge la peste 12 miliarde de euro, potrivit rezultatelor celui mai recent studiu de piata realizat de Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii (ANIS).

"Observam o continua crestere a pietei de software si servicii in Romania, impactul sectorului IT in produsul intern brut national ajungand la 7%. Exista sperante foarte mari in ceea ce priveste dezvoltarea suplimentara a acestui segment, prin intermediul marilor proiecte de digitalizare care urmeaza sa fie implementate la nivelul economiei locale. Astfel, in urmatorii doi ani, valoarea pietei IT din Romania ar urma sa depaseasca 12 miliarde de euro", a declarat Gabriela Mechea, director executiv ANIS.

Potrivit sursei citate, piata IT din Romania este dinamica si in continua crestere, avand in vedere ca, de la un volum de 4,6 miliarde de euro in 2015, a ajuns la o valoare de 9 miliarde de euro. Dezvoltarea pietei IT a avut loc chiar si in anul 2020, marcat de pandemie, cand s-a inregistrat o crestere a volumului cu 1,1 miliarde de euro.

Comparativ cu trendul general al cresterii economice din Romania, segmentul IT are o rata anuala de crestere de trei ori mai mare, procentajul fiind de 15 - 17% pe an.

In ceea ce priveste volumul pietei de telecomunicatii, acesta a consemnat o crestere ceva mai moderata, ajungand de la 4,5 miliarde de euro in 2015 la 5,1 miliarde de euro in 2020.

"Si valoarea exporturilor din domeniul IT & servicii a crescut considerabil, de 2,5 ori in ultimii 5 ani. Astfel, de la cifra de 2,5 miliarde de euro, exporturile au ajuns la un volum de 6 miliarde de euro. In plus, volumul exporturilor de servicii R&D (cercetare si dezvoltare) s-a triplat in acelasi interval de timp, de la 200 la 600 de milioane de euro", se mentioneaza in studiul citat.

Exporturile din domeniul telecomunicatiilor au inregistrat si ele o crestere de 35% in acest interval de timp. Astfel, de la un volum de 566 milioane de euro, cifra a ajuns la 870 milioane de euro, iar estimarile curente arata cresteri viitoare de 5% anual.

Potrivit studiului ANIS, companiile mari, cu peste 250 de angajati, au o pondere importanta in piata de software si servicii IT, reprezentand 47% din totalul volumului de afaceri generate de industrie (4 miliarde de euro). Companiile medii (cu 50 - 250 de angajati) reprez

