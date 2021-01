Cum a distrus Guvernul piata apartamentelor noi si si-a facut singur gaura in buget

In plus, Executivul condus de Florin Citu a facut un mare serviciu segmentului de apartamente vechi. Acesta nu se supune vreunei colectari de TVA pentru ca tranzactiile au loc intre persoane fizice."Sunt doua aspecte ale acestei amanari: o data pentru cei care au semnat deja un ante-contract, aici este impact direct pentru ca va trebui sa isi anuleze ante-contractele si aici cineva va pierde bani, si a doua, strica perspectivele industriei, pentru ca multi se gandeau ca anul acesta masura de majorare a plafonului pentru TVA redus va ajuta industria", a declarat Alexandra Smedoiu, presedinte CFA Romania.Cand a venit aceasta veste, toata industria a vazut-o ca pe o masura foarte buna pentru ca era o gura de oxigen, se mai marise si plafonul la Noua casa, deci erau premisele unui an bun."Acum, pentru vanzarile de apartamente noi este o grea lovitura. Amanarea majorarii plafonului pentru TVA redusa va pune in avantaj apartamentele vechi care nu au nici o legatura cu TVA sau care se incadreaza in pretul acesta", a mai spus Smedoiu.Aceasta este de parere, ca multe dintre apartamentele care se construiesc nu mai indeplinesc plafonul, acesta fiind gandit cand euro era 4,5 lei, adica 100.000 de euro (450.000 de lei).S-ar putea sa nu mai incaseze deloc TVA la stat"Mai mult, acum nu prea mai sunt apartamente noi care sa se incadreze in acest pret. Guvernul argumenteaza ca nu sunt surse bugetare, dar acum nu cred ca s-au gandit ca s-ar putea sa opreasca cu totul o buna parte din tranzactii. Adica, in loc sa zici ca se pierde diferenta dintre 5% si 19%, de fapt, s-ar putea sa nu mai incasezi nimic pentru ca nu se mai face tranzactia. In felul acesta guvernul s-ar putea sa nu mai ia nici acei 5% de care ar fi putut beneficia in urma tranzactiei", ne-a mai declarat analistul financiar.Aceasta spune ca mai bine se incasa acel 5% din tranzactiile care existau decat sa incasezi 19% de la putinile tranzactii care s-ar putea sa mai fie in piata.De ce sa cumpere in 2021, cand pot astepta 2022?"Mai exista un aspect. Multi se vor intreba acum de ce sa mai cumpere in 2021, daca urmeaza in 20 ...citeste mai departe despre " Cum a distrus Guvernul piata apartamentelor noi si si-a facut singur gaura in buget " pe Ziare.com