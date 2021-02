Care este numarul exact al pensiilor speciale platite in Romania. La polul opus, exista 2,7 milioane de pensionari

In decizia 900 din 15 decembrie 2020 a Curtii Constitutionale a Romaniei, sunt enumerate toate pensile date dupa legi speciale, iar acestea sunt 9.527. Ziare.com a facut un calcul al pensiei speciale medii, in functie de ocupatia beneficiarului, tinand cont de datele furnizate in decizia mai sus mentionata.Cine incaseaza pensii speciale si ce valori au acestea"Prin Adresa nr.B1732/DB din 6 iulie 2020, inregistrata la Curtea Constitutionala cu nr.3861 din 9 iulie 2020, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, prin Casa Nationala de Pensii Publice, a transmis instantei urmatoarele informatii (...):Numarul beneficiarilor de venituri din pensii de serviciu si indemnizatii pentru limita de varsta prevazute in legi speciale este urmatorul:1. Legea nr.216/2015: 833 de persoane (membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei), cuantum 4.798.173 lei; (5.760 lei)2. Legea nr.7/2006: 790 de persoane (functionarii publici parlamentari din cadrul structurilor de specialitate ale Parlamentului Romaniei), cuantum 3.765.027 lei; (4.765 lei).3. Legea nr.83/2015: 1.423 de persoane (personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania), cuantum de 16.131.297 lei; (11.336 lei).4. Legea nr.303/2004: 4.094 de persoane (judecatorii si procurorii), cuantum 78.691.960 lei; (19.221 lei).5. Legea nr.130/2015: 1.784 de persoane (personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice), cuantum de 8.389.439 lei; (4.702 lei)6. Legea nr.7/2016: 603 persoane (anumiti angajati al Curtii de Conturi), cuantum 4.922.927. (8.164 lei )"Centralizand informatiile, in evidenta Casei Nationale de Pensii Publice se afla un numar de 9.527 de beneficiari de venituri din pensii de serviciu si indemnizatii pentru limita de varsta prevazute de legi speciale, cuantumul total al veniturilor obtinute de acestia fiind de 116.698.823 lei", se mai arata in respectiva decizie.Tara extremelor: 9.500 de privilegiati versus 2,7 milioane de pensionari"In momentul de fata avem 9.500 de beneficiari de pensii speciale si pensia medie pentru acestia este undeva de 9.600 de lei, in timp ce in sistemul de pensii publice avem aproximativ 4,9 milioane de pensionari cu o pensie medie de 1.500 de lei si in t ...citeste mai departe despre " Care este numarul exact al pensiilor speciale platite in Romania. La polul opus, exista 2,7 milioane de pensionari " pe Ziare.com