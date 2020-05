Patronii din turism spun ca s-au inteles cu Guvernul Orban: Pe 1 iunie se redeschid terasele, iar de pe 15 iunie unitatile de cazare

Inca de zilele trecute, Executivul anuntase ca Ludovic Orban se va intalni in a doua parte a zilei de luni cu reprezentatii sectorului HoReCa, pentru a stabili cum va reporni turismul romanesc.Din intelegerea noastra, in teorie hotelurile si pensiunile nu s-au inchis niciodata prin lege. Iar dupa ridicarea starii de urgenta, cand deplasarea prin tara a devenit posibila pentru activitati sportive si recreative individuale, ele ar fi trebuit sa isi reia activitatea.Cu alte cuvinte, ne-am gandit noi, daca un bucurestean vrea sa se plimbe pe plaja singur sau alaturi de familie, poate bifa punctul 8) din noua declaratie necesara pentru deplasarea in afara localitatii.Si, in consecinta, bucuresteanul ar putea ajunge la mare, unde sa se cazeze si sa se plimbe pe plaja, ori de cate ori vrea, avand grija sa evite aglomeratia.Numai ca lucrurile n-au prea stat asa. Ca simpli turisti, am luat vineri legatura cu hotelurile Hawaii, Opera si Phoenicia din nordul statiunii Mamaia (situate in cea mai luxoasa parte a litoralului romanesc).Si toti hotelierii ne-au raspuns ca, pentru moment, au inchis. Hotelul Hawaii ne-a transmis ca spera sa deschida dupa data de 5 iunie. Hotelul Opera ne-a spus ca ne asteapta dupa data de 10 iunie. Iar Hotelul Pheonicia ne-a spus ca pana pe 1 iunie nu e deschis.Virgil Popescu, ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (care are in portofoliu si Turismul) a precizat, vineri, pe 15 mai, la solicitarea Ziare.com ca, de facto, nicio lege nu a inchis hotelurile. Si ca tot vineri urma sa se dea un ordin care sa reglementeze ce masuri de siguranta urmau sa aiba de respectat hotelurile.Potrivit ministrului, aceste masuri nu aveau sa fie atat de severe incat sa impiedice redeschiderea.Ordinul, adoptat intr-adevar vineri asa cum a precizat ministrul Economiei, contine, de fapt, o serie de reguli minimale pe care hotelierii trebuie sa le respecte. Anume, acestia ar trebui:- sa aiba grija ca propriii angajati sa respecte normele de distantare sociala si igiena.- sa comunice bine cu angajatii si turistii si sa le monitorizeze, cu respectarea GDPR, starea de sanatate. In acest fel, hotelurile vor putea anunta Directiile de Sanatate Publica despre orice suspiciune de Covid 19....citeste mai departe despre " Patronii din turism spun ca s-au inteles cu Guvernul Orban: Pe 1 iunie se redeschid terasele, iar de pe 15 iunie unitatile de cazare " pe Ziare.com