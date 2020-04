Pandemia n-a inchis santierele de autostrazi. Iata cati kilometri s-ar putea inaugura, in 2020

Spre deosebire de predecesorii sai, nici macar la presiunile presei si ale Opozitiei ministrul Transporturilor, Lucian Bode, n-a acceptat sa promita inaugurarea unui anumit numar de kilometri de autostrada in 2020. Cu toate astea, s-a referit in repetate randuri la mai multe loturi de sosea de mare viteza aflate in lucru si care puteau fi finalizate si inagurate in acest an.Problema este ca acele perspective erau valabile in primul trimestru al anului, inainte ca in Romania sa se instaureze starea de urgenta. Dar oare in noile conditii - cu restrictii importante de transport si chiar de deplasare a populatiei - se mai pot finaliza macar acele capele de autostrada?Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, in cursul saptamanii trecute, ca directorul sau general, Mariana Ionita, a convocat o sedinta cu sefii structurilor din tara pentru a verifica stadiul proiectelor si pentru a discuta eventualele probleme.Care au fost concluziile discutiilor nu stim. Sa existe inca oare probleme greu de depasit, pe santiere? CNAIR n-a comunicat nimic in acest sens, pana la acest moment.Ba dimpotriva, a estimat o serie de termene destul de optimiste pentru finalizarea lucrarilor la unele capete de autostrada. Sa vedem, insa, si ce sanse reale exista ca aceste termene sa se respecte.Cum merg lucrarile la cei 27 de kilometri din A10, dintre Sebes si Aiud?Intr-un document numit "Situatia lucrarilor in derulare", CNAIR apreciaza ca finalizarea Lotului 1 din Autostrada Sebes Turda - adica cel dintre Sebes si nodul rutier Alba Iulia nord, lung de 17 km si construit de italienii de Impresa Pizzarotti - ar putea avea loc in luna mai 2020.Asta ar insemna ca, in teorie, in mai putin de doua luni am putea circula pe acel segment de autostrada. Sa fie cu putinta?Ce-i drept, pe santier se lucreaza, chiar daca nu inca intr-un ritm foarte bun, dupa cum se vede din imaginile surprinse de pasionatii de infrastructura si postate pe forumul PeUndeMerg.ro (care a dat nastere Asociatiei Pro Infrastructura ).Inca de la inceputul lunii, Pro Infrastructura semnala ca, de 6 ani, pe sa ...citeste mai departe despre " Pandemia n-a inchis santierele de autostrazi. Iata cati kilometri s-ar putea inaugura, in 2020 " pe Ziare.com