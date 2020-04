Pandemia de COVID-19, dublata si de seceta: Agricultorii estimeaza pierderi de peste 50%

"Peste aceasta criza determinata de pandemie se suprapune si o seceta cumplita, extrema, cum nu a mai fost in ultimii multi ani", a declarat ministrul Agriculturii, Adrian Oros, citat de Digi24.Cel mai mare deficit este in zona Moldovei si a Dobrogei, mai sustine ministrul."Comitetele pentru situatii de urgenta locale evalueaza care e dimensiunea pagubelor, ca sa putem sa despagubim fara sa producem inechitati. Culturile care sunt acum afectate sunt culturi de cereale in principal.Estimam o pierdere a productiei de pana la 50% ceea ce ar acoperi necesarul de consum pentru aceste produse. Vor fi consecinte in lant asupra preturilor. Depinde si cat va dura aceasta criza", a adaugat Adrian Oros.Totusi, ministrul Agriculturii da asigurari ca "avem stocuri foarte mari de produse de baza la producatori - lapte, carne legume"."Cautam solutii pentru a incuraja procesatorii sa stocheze privat si in toamna cand vom avea nevoie sa le putem folosi", a dat asigurati ministrul Oros.Fermierii au mari probleme, relateaza Digi24. De exemplu, zeci de solarii au fost abandonate si napadite de buruieni in bazinul agricol Vidra - Cretesti - Sintesti, principalul furnizor de legume pentru Capitala."Asteptam, acum, de la ministerul Agriculturii o discutie, cum sa gasim solutia ca noi sa facem contracte direct cu marile magazine, sa distribuim produsele din localitatea noastra. Pe raza localitatii mai avem inca o hala foarte buna pe care ar putea sa o puna la dispozitie ministerul Agriculturii pentru procesarea de legume. Legumele merg la gunoi. De ce ar trebui sa mearga la gunoi, cand ar putea sa mearga la procesare?", a declarat primarul localitatii Vidra, Tudor Marian, pentru Digi24.Specialistii spun ca seceta este cauzata de faptul ca iarna a fost fara zapada, ploile de primavara au lipsit, iar vantul puternic a crescut nivelul de uscaciune din sol. Toate la un loc au facut ca plantele semanate sa inceapa deja sa se usuce, iar daca nu va ploua in perioada urmatoare, pierderile fermierilor pot creste si mai mult.Citeste mai multe despre Dupa coronavirus, vine seceta extrema: Culturile, in pericol pe tot globul. In Romania, in unele zone nu a plouat de sase luni. ...citeste mai departe despre " Pandemia de COVID-19, dublata si de seceta: Agricultorii estimeaza pierderi de peste 50% " pe Ziare.com