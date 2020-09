Organizatia Mondiala a Comertului acuza Statele Unite ca au incalcat regulile comerciale prin impunerea unor tarife de miliarde de dolari Chinei. Reactia dura a SUA

Potrivit Washingtonului, tarifele impuse in urma cu doi ani pentru bunuri din China, in valoare de peste 200 de miliarde de dolari, au fost justificate pentru ca China obliga companiile sa transfere tehnologie si proprietate intelectuala.O comisie a OMC formata din trei persoane a afirmat insa ca tarifele americane au incalcat reglementarile comerciale pentru ca au fost impuse numai Chinei si au fost peste nivelul maxim acceptat de SUA. Washingtonul nu a explicat inca adecvat de ce sunt justificate exceptiile, a conchis comisia."Acest raport al comisiei confirma ce afirma administratia Trump de patru ani: OMC este complet inadecvata pentru a opri practicile daunatoare ale Chinei in domeniul tehnologiei", a afirmat reprezentantul pentru Comert al SUA, Robert Lighthizer, intr-un comunicat.Ministerul Comertului din China a afirmat ca Beijingul a sustinut sistemul comercial multilaterial si a respectat regulile si deciziile OMC, sperand ca Washingtonul va face acelasi lucru.Statele Unite pot face apel impotriva hotararii de marti a OMC. Insa, acest lucru ar pune cazul intr-un vid legislativ, deoarece Washingtonul a blocat deja numirea judecatorilor in organismul de apel al OMC, impiedicandu-l sa convoace numarul minim de membri necesar pentru a judeca cauzele.OMC este constienta ca decizia va provoca nemultumiri. Acesta a mentionat ca a analizat doar masurile SUA si nu represaliile Chinei, pe care Washingtonul nu le-a contestat la OMC."Grupul este foarte constient de contextul mai larg in care functioneaza in prezent sistemul OMC, care reflecta o serie de tensiuni comerciale globale fara precedent", a conchis raportul de 66 de pagini.Comisia a recomandat Statelor Unite sa isi aduca masurile "in conformitate cu obligatiile sale", dar in acelasi timp a incurajat cele doua parti sa lucreze pentru a solutiona disputa generala."Este timp pentru ca partile sa faca bilant pe masura ce procedurile evolueaza si sa ia in considerare in continuare oportunitati pentru solutii de comun acord si satisfacatoare", potrivit comisiei.Trump a amenintat ca va impune tarife pentru marfuri in valoare de 500 de miliarde de dola ...citeste mai departe despre " Organizatia Mondiala a Comertului acuza Statele Unite ca au incalcat regulile comerciale prin impunerea unor tarife de miliarde de dolari Chinei. Reactia dura a SUA " pe Ziare.com