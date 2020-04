OPEC si Rusia, reducere record a productiei de petrol. Se asteapta dupa americani

Grupul, cunoscut sub numele de OPEC+, a precizat ca acordul final depinde de semnarea acordului de catre Mexic, dupa ce acest stat nu a acceptat reducerea productiei de titei solicitata, transmite Reuters. Discutiile dintre ministrii Energiei ai unora dintre cele mai importante state vor fi reluate vineri.Cantitatea de 10 milioane de barili de petrol pe zi este echivalenta cu 10% din livrarile globale de titei, iar alte 5 milioane de barili de petrol pe zi ar urma sa provina de la alte natiuni, pentru a contribui la reactia fata de cea mai grava criza de pe piata petrolului din ultimele decenii.Cererea de carburanti la nivel global a scazut cu circa 30 de milioane de barili pe zi, care reprezinta 30% din livrarile mondiale, ca efect al restrictiilor de consemnare la sol a avioanelor, al scaderii utilizarii de vehicule si al restrangerii activitatilor economice.Reducerea livrarilor de petrol cu 15 milioane de barili pe zi nu va fi suficienta pentru a opri umplerea rapida a facilitatilor de stocare. Si, departe de a semna vreo disponibilitate de a oferi sprijin, presedintele american Donald Trump a avertizat Arabia Saudita cu masuri punitive daca nu rezolva problema ofertei excedentare din piata.Trump, care a spus ca productia de petrol a Statelor Unite scade deja din cauza preturilor mici, a avertizat Riadul ca ar putea suporta sanctiuni si tarife pentru petrolul sau, daca nu va reduce livrarile suficient pentru a ajuta industria americana a petrolului, care are probleme din cauza preturilor mici.Un consilier de la Casa Alba a declarat ca Trump a discutat telefonic cu presedintele rus Vladimir Putin si cu regele Salman al Arabiei Saudite, despre negocieri, dupa ce un oficial american a spus ca apropierea de un acord a OPEC+ da pietei "un semnal puternic".Oficiali ai OPEC si Rusiei au spus ca amploarea crizei necesita implicarea altor producatori."Ne asteptam ca alti producatori din afara OPEC+ sa se alature masurilor, ceea ce s-ar putea intampla maine, in timpul intalnirii G20", a declarat Kirill Dmitriev, seful fondului suveran al Rusiei si unul dintre principalii negociatori ai Moscovei.Discutiile de joi ale OPEC+ vor fi urmate de vineri ...citeste mai departe despre " OPEC si Rusia, reducere record a productiei de petrol. Se asteapta dupa americani " pe Ziare.com