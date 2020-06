OPEC si Rusia au convenit extinderea masurilor de reducere a productiei de petrol

Rusia va reduce productia la 510-520 milioane de tone in 2020, de la circa 561 de milioane de tone in 2019, a declarat sambata ministrul Energiei, Anexandr Novak, citat de Reuters.Novak a spus, la scurt timp dupa anuntarea acordului, ca Statele Unite au redus productia cu 1,9 milioane de barili pe zi.Grupul, cunoscut sub numele de OPEC+, a mai cerut unor tari producatoare, precum Nigeria si Irak, care si-au depasit cotele in mai si iunie, sa compenseze acest lucru cu reduceri suplimentare din iulie pana in septembrie.OPEC+ a convenit initial, in aprilie, ca va reduce livrarile cu 9,7 milioane de barili pe zi, in perioada mai-iunie, pentru a sustine preturile care se prabusisera din cauza crizei coronavirusului. Reducerile urmau sa scada la 7,7 milioane de barili pe zi din iulie pana in decembrie."Cererea revine pe masura ce economiile mari consumatoare de petrol ridica restrictiile legate de pandemie. Dar nu am depasit inca dificultatile, iar problemele vor continua", a declarat ministrul saudit al Energiei, printul Abdulaziz bin Salman, intr-o video conferinta cu ministrii OPEC+.Pretul petrolului Brent urcat vineri la peste 42 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimele trei luni, dupa ce in aprilie a coborat la sub 20 de dolari pe baril. Preturile sunt insa cu o treime mai scazute fata de sfarsitul anului 2019."Este de asteptat ca preturile sa fie ridicate luni, de peste 40 de dolari pe baril", a declarat Bjornar Tonhaugen, de la Rystad Energy.Arabia Saudita, liderul de facto al OPEC, si Rusia trebuie sa echilibreze masurile de crestere a preturilor pentru asigurarea nevoilor lor bugetare, dar sa nu permita ca acestea sa urce peste 50 de dolari pe baril, pentru a evita reluarea productiei la exploatarile de sist concurente din Statele Unite.Acordul din aprilie a fost convenit la presiunile presedintelui american Donald Trump , care vrea sa evite falimentul industriei petroliere a SUA.Viitoarea reuniune a OPEC si OPEC+ va avea loc in perioada 30 noiembrie - 1 decembrie. ...citeste mai departe despre " OPEC si Rusia au convenit extinderea masurilor de reducere a productiei de petrol " pe Ziare.com