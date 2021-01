Safar (CEZ Romania): Atentie la capcanele din noile contracte la energie. Nu exista miracole in ofertele ieftine

Este vorba despre oferte foarte bune la prima vedere, care insa fie nu arata toate costurile, fie sunt pentru o perioada mica de timp. De asemenea, unii agenti de vanzari merg din usa in usa si sperie oamenii ca trebuie sa semneze urgent noi contracte, altfel raman fara curent.Safar recomanda consumatorilor sa nu intre in panica, pentru ca nu ramane nimeni fara curent. Cel mai bine ar fi sa studieze ofertele de pe site-urile furnizorilor si sa aleaga ce li se potriveste mai bine nu doar din punctul de vedere al pretului, ci si, spre exemplu, al modului de plata sau al felului in care vor primi factura, online sau print.Totodata, el a subliniat ca CEZ vine cu o oferta inedita, in care va acoperi, alaturi de o companie de asigurari, factura timp de sase luni daca respectivul consumator se infecteaza cu Covid sau isi pierde jobul in timpul contractului.Ondrej Safar a vorbit, in interviu, si despre preluarea CEZ Romania de catre fondul de investitii MIRA si a aratat ce va insemna acest lucru pentru consumatorii din portofoliul companiei.AGERPRES: Pentru inceput, spuneti-ne ce se intampla acum pe piata de furnizare a energiei?Ondrej Safar: Piata a fost liberalizata la 1 ianuarie si consumatorii au optiunea de a-si alege furnizorul. Insa ei au avut aceasta optiune si pana acum, deci nu este ceva nou pentru Romania, a mai avut loc o liberalizare a pietei anterior si clientii au avut aceasta optiune chiar si in ultimul an.Noutatea acum este ca, asa cum arata directivele europene, piata de electricitate nu mai poate fi reglementata si Romania a trebuit sa finalizeze acest lucru la sfarsitul anului trecut, altfel risca demararea unei proceduri de infringement din partea Uniunii Europene.Acum, consumatorii sunt in situatia in care au un furnizor de electricitate, sunt in piata de serviciu universal si nu este nicio graba sa alerge undeva, pentru ei nu exista niciun risc sa fie deconectati de la electricitate.In cazul nostru, pentru a linisti situatia - intrucat unii consumatorii au intrat in panica, inclusiv in baza unor informatii transmise prin mass-media, si au mers la centrele de relatii cu clientii pentru a se lamuri - am ...citeste mai departe despre " Safar (CEZ Romania): Atentie la capcanele din noile contracte la energie. Nu exista miracole in ofertele ieftine " pe Ziare.com