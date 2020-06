OMV Petrom a castigat o licitatie pentru a explora titei si gaze in zona offshore a Georgiei din Marea Neagra

"OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, confirma ca a fost selectata drept castigatoare a licitatiei internationale deschise, organizata de Ministerul Economiei si Dezvoltarii Durabile a Georgiei, pentru perimetrul II offshore", anunta compania.Perimetrul va fi concesionat oficial numai daca negocierea unui contract de partajare a productiei va fi finalizata cu succes. In acest caz, OMV Petrom va obtine drepturile de a desfasura activitati de explorare titei si gaze naturale in perimetrul II, amplasat in platoul continental si in zona economica offshore a Georgiei din Marea Neagra."Ne continuam planurile de a ne extinde activitatile din upstream in regiunea Marii Negre. Aceasta este o alta etapa importanta, dupa semnarea unui contract pentru intrarea in licenta de explorare Han Asparuh, in zona offshore a Bulgariei. Este o continuare fireasca a experientei noastre de peste 40 de ani in apele romanesti ale Marii Negre", spune Peter Zeilinger, membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Upstream.Explorarea platoului continental romanesc din Marea Neagra a inceput in anul 1969. Prima descoperire de hidrocarburi a avut loc in 1980, iar prima productie in Marea Neagra a inceput in anul 1987. In prezent, OMV Petrom are operatiuni de explorare, dezvoltare si productie in apele de mica adancime (perimetrul Istria) si operatiuni de explorare in parteneriat cu ExxonMobil in apele de mare adancime (Neptun Deep).Productia de titei si gaze din apele de mica adancime (perimetrul Istria) este de circa 25.000 bep/zi. In 2019, a reprezentat circa 17% din productia Grupului in Romania.OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o productie anuala de titei si gaze la nivel de grup de 55,4 milioane bep in 2019. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual si opereaza o centrala electrica de inalta eficienta de 860 MW. Pe piata distributiei de produse petroliere cu amanuntul, grupul este prezent in Romania si tarile invecinate prin intermediul a 800 de benzinarii, la sfarsitul lunii martie 2020, sub doua branduri, OMV si Petrom.OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii ...citeste mai departe despre " OMV Petrom a castigat o licitatie pentru a explora titei si gaze in zona offshore a Georgiei din Marea Neagra " pe Ziare.com