Efectul relaxarii restrictiilor in turism: a crescut de 17,6 ori numarul cazarilor in hoteluri si pensiuni

In ceea ce priveste sosirile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (76,1% din total turisti straini), iar dintre acestia 75,6% au fost din tarile Uniunii Europene.Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica in luna mai 2021 au insumat 1,254 milioane, in crestere de 19,1 ori fata de cele din luna mai 2020.Din numarul total de innoptari, in luna mai 2021 innoptarile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat 93,1%, in timp ce innoptarile turistilor straini au reprezentat 6,9%. In ceea ce priveste innoptarile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (78% din total turisti straini), iar dintre acestia 75,7% au fost din tarile Uniunii Europene.Durata medie a sederii in luna mai 2021 a fost de doua zile la turistii romani si de 2,3 zile la turistii straini. Indicele de utilizare neta a locurilor de cazare turistica, in luna mai 2021 a fost de 19,9% pe total structuri de cazare turistica, in crestere cu 13 puncte procentuale fata de luna mai 2020.Indici de utilizare neta a locurilor de cazare mai mari in luna mai 2021 s-au inregistrat la hoteluri (23,6%), bungalouri (20,9%), spatii de cazare pe nave (19,6%), vile turistice (17,8%), pensiuni turistice si pensiuni agroturistice (fiecare cu cate 14,5%), hosteluri (13,5%) si casute turistice (12,5%).Sosirile vizitatorilor straini in Romania, inregistrate la punctele de frontiera, au fost in luna mai 2021 de 418.100, in crestere cu 113,2% fata de luna mai 2020. Mijloacele de transport rutier si aerian au fost cele mai utilizate pentru sosirile din strainatate, reprezentand 83,6%, respectiv 12,4% din numarul total de sosiri.Plecarile vizitatorilor romani in strainatate, inregistrate la punctele de frontiera, au fost in luna mai 2021 de 827.400, in crestere cu 174% comparativ cu luna mai 2020. Mijloacele de transport rutier si aerian au fost cele mai utilizate pentru plecarile in strainatate, reprezentand 72,8%, respectiv 26,6% din numarul total de plecari.Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in p