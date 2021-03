Grupul finlandez, unul dintre primii trei mari producatori mondiali de echipamente de telefonie mobila, alaturi de Huawei si Ericsson, a anuntat intr-un comunicat ca se asteapta la costuri de restructurare de aproximativ 600 - 700 de milioane de euro pana in 2023.Economiile realizate in urma reducerii de personal vor sprijini majorarea investitiilor in cercetare-dezvoltare (R&D), a precizat Nokia."Deciziile care-i afecteaza pe angajatii nostri nu sunt niciodata luate cu usurinta", a afirmat directorul general Pekka Lundmark.Compania finlandeza se confrunta cu concurenta acerba din partea Ericsson (Suedia) si Huawei (China) in cursa pentru livrarea echipamentelor de telecomunicatii pentru dezvoltarea retelelor de telefonie 5G din intreaga lume.CITESTE SI:Ce se intampla cand apar cheaguri de sange in sistemul circulator. Primele semne clare ca poti suferi de trombofilieRadacinile vrajbei dintre Dinescu si Blandiana - Liiceanu: o nota a Securitatii, scrisorile intelectualilor si puciul USLCati romani vaccinati s-au imbolnavit ulterior de COVIDIntrarea Albaniei ii UE lasa litoralul romanesc "cu ochii-n soare"Cine este Anaser Duduianu, interlopul care i-a jefuit pe manelisti. Este dat in urmarire, dar sfideaza autoritatile pe retelele de socializare ...citeste mai departe despre " Unul dintre cei mai mari producatori de echipamente pentru telecomunicatii va concedia pana la 10.000 de angajati in urmatorii doi ani " pe Ziare.com