Noi titluri de stat FIDELIS la BVB - TradeVille

Salarii Mai Mari Fata De Anul Trecut

Câștigul salarial mediu brut, in luna mai 2023, a fost de 7,229 RON – cu 1.1% mai puțin fata de aprilie 2023, dar cu 15.7% mai mare fata de aceeași perioada a anului trecut. Valorile medii ale salariului net s-au situat la un nivel de 4,543 RON, in timp ce recordurile au fost înregistrate in segmentul IT, 10,478 RON, iar cele mai mici valori s-au înregistrat in HoReCa – 2,449 RON. Fata de aceeași perioada a anului trecut, indicele câștigului salarial real a fost de 104.6%. (Sursa: INS)

Statul Emite Noi Titluri Fidelis

Ministerul Finanțelor a anunțat, in cursul acestei săptămâni, ca din data de 17 iulie 2023 va începe o noua emisiune de titluri de stat Fidelis, existând si o transa speciala pentru donatorii de sânge. Ultima emisiune de titluri Fidelis a atras o suma record de 3 mld. RON, unde au participat peste 1,000 de donatori de sânge. Pentru aceasta ediție, Ministerul Finanțelor va vinde titluri de stat, cu scadente de 1 si 3 ani, cu dobânzi anuale in RON de 6.3%, respectiv 7.2%. Pentru euro, scadentele sunt de 1 si 5 ani, cu dobânzi de 3.85%, respectiv 5.45%. (Sursa: ZF)

Presiunile Inflaționiste Scad In Japonia

Creșterea preturilor angro in Japonia a încetinit pentru a șasea luna consecutiv, pe fondul scăderii preturilor la combustibili si mărfuri. Datele confirma opinia Băncii Japoniei care considera ca presiunile inflaționiste vor încetini in următoarele luni, pe măsura ce preturile globale ale materiilor prime scad de la nivelurile maxime de anul trecut. Printre principalii factori care au determinat încetinirea sunt facturile la utilități si gaze, care au crescut cu 5.3% in iunie fata de anul precedent, mult mai puțin fata de creșterea de 12.8% din luna mai. (Sursa: Reuters)

Inflația Din SUA A Scăzut Sub Nivelul Așteptat

Inflația din SUA a scăzut la 3% in iunie, un semn ca majorările de dobânda ale Rezervei Federale au avut efect asupra presiunilor asupra preturilor. Creșterea anuala a indicelui preturilor de consum a încetinit de la 4% in mai la 3%, cel mai lent ritm al inflației din martie 2021. (Sursa: FT.com)

Evergent Investments Preț curent 1.215 RON ( -0.82% ) MCap 1.16B P/E 11.961

Evergent Investments va iniția, începând cu data de 13 iulie 2023, a doua etapa a programului de răscumpărare a propriilor acțiuni. Numărul de acțiuni care va fi răscumpărat este de maximum 3.5 mil. acțiuni, la un preț maxim de 2 RON/acțiune si la un preț minim egal cu prețul de piața de la BVB din momentul efectuării achiziției. (Sursa: BVB)

Casa de Bucovina-Club de Munte Preț curent 0.0875 RON (0.00% ) MCap 14.2M P/E -122.5925

Casa de Bucovina – Club de Munte convoacă AGEA pentru data de 16/17 august 2023. In principal, aceasta solicita acționarilor aprobarea suplimentarii numărului imobilelor pe care dorește sa le dea la schimb, pentru a obține trei terenuri amplasate in Voroneț, jud. Suceava, de la Primăria Orașului Gura Humorului. Inițial, societatea a propus la schimb doua terenuri cu suprafața totala de 71,976 mp, care aveau interdicție de construire, pentru obținerea celor trei terenuri cu suprafața totala de 19,600 mp. Ulterior, Primăria Gura Humorului a constatat ca schimbul i-ar aduce o diferența nefavorabila de 24,384 EUR. In scopul realizării unui schimb echitabil, primăria a solicitat societății suplimentarea ofertei de schimb cu alte doua terenuri cu suprafața totala de 1,136 mp. (Surse: BVB (1);BVB (2))

Grup Șerban Holding Preț curent 1.60 RON (1.27% ) MCap 288M P/E 8.53

Grup Șerban Holding a finalizat achiziția Fyn Invest Denmark, un SRL care exploatează aproape 800 ha de teren in județul Vaslui. Prețul plătit pentru companie a fost de 1,465,000 EUR. Noua achiziție, care include spatii de depozitare si logistica, precum si diferite culturi agricole, va creste producția totala a Grup Șerban cu aproximativ 10%. Ca urmare a achiziției, Grup Șerban exploatează aproximativ 13,300 ha de teren arabil. (Sursa: BVB)

Fondul Proprietatea Preț curent 1.886 RON (0.75% ) MCap 11.7B P/E 6.070

Administratorii Fondului Proprietatea convoacă adunarea generala ordinara a acționarilor pe data de 18 august. Printre punctele de pe agenda se numără si aprobarea distribuirii unui dividend brut de 1.5 RON. Plata se va realiza din încasările din IPO-ul Hidroelectrica. Raportat la prețul de închidere de ieri, randamentul dividendului este de aproximativ 79%. (Sursa: BVB)

The Walt Disney Company Preț curent 90.15 USD (0.74% ) MCap 164B P/E 39.99

Disney analizează diferite opțiuni strategice cu privire la afacerea sa indiana, Star India. Opțiunile includ vânzarea afacerii sau alăturarea intr-un joint venture. Anterior, Disney a discutat cu cel puțin o banca cu privire la modalitățile de dezvoltare a Star India. In anul 2019, Disney a plătit 71.3 mld. USD pentru activele companiei. Anul trecut, aceasta a pierdut drepturile de difuzare ale meciurilor de cricket din India, așteptările fiind ca aceasta sa aibă performante financiare mai slabe si sa piardă milioane de abonați. Totodată, Disney a anunțat prelungirea mandatului CEO-ului Bob Iger pana in 2026, cu încă doi ani fata de înțelegerea inițiala. (Surse: WSJ;CNBC)

International Business Machines Corporation (ibm) Preț curent 132.84 USD ( -1.19% ) MCap 121B P/E 66.44

IBM ia in calcul opțiunea de a utiliza propriile cipuri pentru a opera servicii de cloud computing lansate in aceasta săptămâna. Decizia ar putea fi luata cu scopul reducerii costurilor. Astfel, IBM se alătura unor companii precum Google si Amazon, care își proiectează si dezvolta propriile cipuri. (Sursa: Reuters)

Nvidia Preț curent 439.020 USD (3.53% ) MCap 1.08T P/E 226.242

Dezvoltatorul de cipuri, Arm, negociază cu Nvidia pentru a face compania americana sa devina investitor ancora, in contextul demarării unei oferte publice inițiale pe bursa de la New York. Listarea Arm este planificata pentru luna septembrie. Anterior, Nvidia, cel mai valoros producător de semiconductori din lume, a fost forțata sa abandoneze achiziția Arm, pentru 66 mld. USD, datorita presiunilor autorităților de reglementare. (Sursa: Financial Times)

