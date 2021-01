ANALIZA: Ne vin banii europeni, dar noi nu suntem pregatiti sa-i atragem

Companiile din Romania au intrat in criza COVID cu o serie de vulnerabilitati semnificative.Slab capitalizate si fara o disciplina financiara coerenta, cu focus pe profitul pe termen scurt si cu capitaluri proprii negative, multe dintre firme, mai ales din zona IMM-urilor, au fost lovite puternic de criza, in conditiile in care socul s-a resimtit atat pe segmentul cererii cat si a ofertei.Aceste vulnerabilitati, printre care se afla si volumul redus de intermediere financiara (cel mai scazut din UE), vor continua si in acest an sa influenteze dinamica economiei."Economia este precum un organism viu, secatuit de sange (bani). Fara perfuzia financiara asigurata de fondurile europene, este putin probabil ca recuperarea economica sa fie una sustinuta, mai ales ca statul va fi nevoit sa impuna masuri de restructurare, pentru a-si echilibra bugetul", afirma Ovidiu Neacsu, asociat coordonator Sierra Quadrant.Problema se pune daca firmele romanesti vor avea capacitatea logistica de a atrage fondurile europene, mai ales ca, in prezent, doar 2 din 10 companii sunt bancabile, adica indeplinesc criteriile pentru a obtine finantari (capitalizare, disciplina financiara, planuri de afaceri etc).Avem firme, dar nu sunt pregatite"In Romania avem doar in jur de 10.000 de companii cu cifre de afaceri de peste 1 milion de euro, astfel ca potentialul de absorbtie la un nivel optim a finantarii europene ridica semne de intrebare. Astfel ca, in 2021, firmele care vor sa acceseze fonduri vor trebui sa isi restructureze afacerile, sa isi adapteze business-urile la standardele UE, sa isi asigure liniile financiare necesare pentru cofinantarea programelor cu bani europeni. Trebuie luate masuri inca de pe acum. Fara restructurarea business-urilor, banii europeni pot fi o Fata Morgana", spune reprezentantul Sierra Quadrant, una dintre principalele companii din Romania din domeniul restructurarii business-urilor.Planul european de redresare si rezilienta, de 750 miliarde euro, care se adauga celor 1050 miliarde din bugetul UE, va dubla fondurile pentru Romania, in perioada 2021-2024. Banii din programul de rezilienta ar trebui absorbiti in urmatorii trei a ...citeste mai departe despre " ANALIZA: Ne vin banii europeni, dar noi nu suntem pregatiti sa-i atragem " pe Ziare.com