"Uitati cum arata site-ul de comert exterior al Romaniei. Pagini intregi pe care sunt scrise texte de umplutura menite sa existe doar in timpul constructiei site-ului. Am dat click de curiozitate pe "Modalitati de sustinere a exportului" si iata in imagine ce text apare.Ultima oferta de export este din 8 octombrie 2012, in contextul in care site-ul trebuia, in teorie, sa arate oportunitati de export.I-am rugat sa inchida site-ul, mi s-a spus ca nu se poate pentru ca e facut intr-un proiect cu bani elvetieni si nu pot sa-l inchida. Am cerut corpului de control sa faca un raport despre cum a fost finantat si facut acest "portal". Efectiv si-au batut joc. Daca ati fi investitor si ati vrea sa investiti intr-o tara in care arata asa site-ul, ati mai investi?", a scris Nasui pe Facebook Citeste si:Ministrul Economiei atrage atentia asupra unui risc de frauda cu fonduri europene: Adresa contact@anunturi-monitorul-oficial.ro nu apartine vreunei institutii de stat ...citeste mai departe despre " Ministrul Nasui a cerut Corpului de control un raport despre cum a fost finantat site-ul de comert exterior: "Efectiv si-au batut joc" " pe Ziare.com