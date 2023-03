Mugur Isărescu: Sistemul bancar din România are o poziție sigură, dar riscurile sunt în creștere

Poziția prudențială și financiară a sectorului bancar românesc este adecvată, a declarat Mugur Isărescu, într-un discurs ținut la Banca Națională.

Cu toate acestea, riscurile sunt în creștere atât la nivel local, cât și internațional, a atras guvernatorul BNR atenția.

Pentru 2023, Isărescu anticipează că activitatea economică internă va avea puternic de suferit, inclusiv ca urmare a influențelor negative venite dinspre războiul din Ucraina.

Vulnerabilitățile sistemului bancar

Rata capitalului total a rămas adecvată, peste media UE, dar rezerva de capital s-a redus din cauza creșterii rapide a ratei dobânzii, a arătat Mugur Isărescu în discursul ținut în cadrul conferinței ”Investments in challenging times: How can Romanian firms thrive in the new context?”, care a avut loc la BNR.

Calitatea activelor a continuat să se îmbunătățească, rata creditelor neperformante scăzând la niveluri europene și acoperirea creditelor neperformante de către provizioane menținându-se la niveluri semnificativ mai mari decât media europeană.

Cu toate acestea, sectorul bancar din România se confruntă cu o serie de vulnerabilități.

Guvernatorul Băncii Naționale a prezentat ca principale pericole la adresa activității băncilor care operează în România așteptările cu privire la un risc mai mare de nerambursare a împrumuturilor din sectorul privat, pe fondul înrăutățirii condițiilor macroeconomice, incertitudinea cu privire la evoluțiile viitoare și creșterea serviciului datoriei din cauza ratelor mai mari ale dobânzilor.

Mugur Isărescu a vorbit, la capitolul vulnerabilități, și despre legătura strânsă între sectorul bancar și sectorul guvernamental, precum și despre polarizarea instituțiilor de credit în funcție de dimensiune.

Deteriorarea climatului economic

În al doilea trimestru al anului 2022, băncile au înăsprit standardele de creditare pentru împrumuturile acordate societăților nefinanciare și gospodăriilor și erau de așteptat să continue să facă acest lucru în trimestrul al treilea din 2022.

Criza energetică prelungită, tensiunile geopolitice accentuate și incertitudinea crescândă cu privire la perspectivele economice au determinat băncile să reevalueze nivelul de risc.

Există o deteriorare a așteptărilor față de climatul economic, care poate fi deja observată în scăderea încrederii gospodăriilor și a investitorilor

