Mugur Isărescu face praf schimbările fiscale din ultimii ani. „Chiar m-ați speriat. Un abuz de politici fiscale în mod evident”

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, susţine că în cazul modificărilor legislative din domeniul fiscal realizate în ultimii ani a fost vorba de un "abuz de politici fiscale".

"Discuţia îmi aminteşte de Creangă, povestea cu omul care căra apă cu ciurul. Păi, cu atâtea excepţii (...) chiar m-aţi speriat. Eu nici n-am ştiut că s-au făcut modificări legislative în domeniul fiscal. Aici a fost vorba de un abuz de politici fiscale în mod evident. Ai în 6 ani atâtea modificări. Pe ce stabilitate poţi să ai cu asemenea chestiuni? (...). Noi avem acum un sistem de taxe regresive care apasă mai mult pe micii contribuabili.

Deci, după mine, prima măsură ar fi să terminăm, treptat bineînţeles, că nu poţi să bruschezi nici pe omul de afaceri cu măsuri de azi pe mâine, într-o anumită perspectivă, cu toate aceste excepţii şi apoi revenirea la un flat-tax înainte de a discuta de alte sisteme de impozitare. Dar revenirea la un flat-tax, la o taxă unică, nu la un sistem de taxe regresive. Aici suntem". Şi noi economiştii ştim ce înseamnă sistem de taxe regresive. Nu te ajută nici la prociclicitate, nu te ajută la nimic", a declarat, vineri, Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR a participat la evenimentul de lansare "The Tax Institute", primul think tank dedicat fiscalităţii. Cu această ocazie s-a lansat primul studiu realizat de specialiştii The Tax Institute, intitulat "Modificările Noului Cod Fiscal: Inventar şi impact (2015 - 2023)".

