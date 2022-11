Care este momentul potrivit pentru a cumpăra o locuință prin credit, în plină recesiune: ”Dobânzile se vor modifica și vor crește”

Anul 2022 a fost marcat de inflatie, de o crestere accelerata a indicelui ROBOR, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, dar si de majorarea preturilor alimentelor, carburantilor si utilitatilor.

In contextul economic actual, romanii care doresc sa cumpere locuinte prin credite au o dilema, si anume care este momentul potrivit: sa aplice acum pentru un credit, sau sa mai astepte?

Catalin Marin, broker de credite si managing partner la SVN Romania, a explicat pentru Ziare.com care este momentul ideal pentru a cumpara un imobil prin credit.

"Cand vorbim de un credit pe persoana fizica, ne raportam strict la IRCC. Vor exista cresteri de la 1 ianuarie 2022: IRCC-ul astazi este 4,06, in luna ianuarie va fi 5,7, asta inseamna estimativ, in valoarea ratei, un plus de 17%. Este foarte clar ca acesta este un moment foarte bun de a face o achizitie. In acest moment sunt promovate dobanzi fixe pe o anumita perioada determina de timp, sau creditele in euro cu o dobanda fixa sau variabila, dar acolo dobanzile sunt mult mai mici. Tinand cont de marirea IRCC-ului din luna ianuarie, dobanzile se vor modifica si vor creste. Deci daca luam in calcul ca perioada de timp urmatoarele 6 luni, cu siguranta astazi e un moment foarte bun pentru a face o achizitie, cu atat mai mult cu cat si valoarea cotei de TVA se va modifica de la 1 ianuarie si va scadea plafonul, a explicat brokerul de credite.

Inflatie de peste 16% la finalul anului 2022

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 16,3% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 11,2% pentru sfarsitul anului viitor, potrivit datelor prezentate luni de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.

BNR estima in august 2022 o inflatie de 13,9% pentru finalul anului si de 7,5% pentru 2023. De asemenea, banca centrala anticipa in mai 2022 o inflatie de 12,5% pentru sfarsitul acestui an si de 6,7% pentru anul viitor.

Guvernatorul BNR: "Dobanzile vor ramane la nivelurile actuale"

In Romania s-a creat iluzia ca dobanzile vor scadea, dar acestea nu au cum sa scada daca inflatia nu coboara, si vor ramane la nivelurile actuale cel putin pana cand inflatia se va apropia de 8%, a explicat luni, 14 noiembrie, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul conferintei de presa de prezentare a Raportu ...citeste mai departe despre "Care este momentul potrivit pentru a cumpara o locuinta prin credit, in plina recesiune: "Dobanzile se vor modifica si vor creste"" pe Ziare.com

