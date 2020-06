Ministrul Finantelor: Daca nu se intampla altceva pana atunci, cred ca 90% se vor deschide mall-urile din 15 iunie

"In ceea ce priveste masurile de relaxare, noi nu am inchis niciodata toata economia. Constructiile, investitiile in infrastructura au functionat, tot ce a fost santier a functionat in aceasta perioada, chiar si in perioada de stare de urgenta, dupa aceea am relaxat conditiile in ordine inversa de cum au fost impuse si urmeaza, daca se confirma acest trend descrescator ar cazurilor (de coronavirus n.r.), mall-urile, consumul.In aceasta perioada consumul online a crescut foarte mult, unii oameni au invatat sa foloseasca consumul online de nevoie, dar o parte importanta a consumului se face prin mall-uri si cred ca aceasta este urmatoarea relaxare.Din punctul meu de vedere este important sa se asigure conditiile de transport, astfel incat transportul de marfuri sa se faca fara restrictii, pentru ca inseamna si costuri mai reduse de productie, dar aici depinde si de alte piete. Daca nu se intampla altceva pana atunci, cred ca 90% se vor deschide mall-urile din 15 iunie", a precizat Florin Citu, la Digi 24.Intrebat daca este atat de importanta zona mall-urilor pentru economia romaneasca, seful de la Finante a confirmat ca este importanta pe termen scurt, deoarece "oamenii trebuie sa iasa din casa, dupa ce merg la birou, ca sa poata sa socializeze", fiind si un factor de natura psihologica."In acelasi timp este important in economia romaneasca (...) ca statul sa investeasca. Anul acesta am avut in buget aproape 50 de miliarde (de lei n.r.) alocati catre investitii, am crescut la rectificarea bugetara banii alocati in continuare investitiilor si o vom face si in urmatoarea perioada.Este schimbarea de paradigma despre care am vorbit inainte de criza: un guvern liberal va veni si va pune accent pe investitii. Rectificarea bugetara din luna aprilie este prima rectificare bugetara pe care mi-o aduc eu aminte in care banii nu au fost luati de la Transporturi , Sanatate, Educatie si dusi catre salarii sau alte cheltuieli catre baroni locali si au crescut cheltuielile catre investitii", a adaugat seful de la Finante.Potrivit sursei citate, totalitatea masurilor fiscale luate in aceasta perioada si care expira la finele lunii iunie inseamna 15 miliarde de lei ramase la companii, prin anulari de taxe, bonificatii, scuturi si ree ...citeste mai departe despre " Ministrul Finantelor: Daca nu se intampla altceva pana atunci, cred ca 90% se vor deschide mall-urile din 15 iunie " pe Ziare.com