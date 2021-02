Ministrul Finantelor: "ANAF e datoare sa le ceara scuze oamenilor care, desi si-au platit taxele la timp, au fost pusi pe drumuri si nevoiti sa stea la cozi"

Declaratia ministrului vine dupa ce zeci de oameni au stat la coada, in strada, in fata sediului ANAF din Sectorul 6 al Capitalei, dupa ce au primit somatii pentru plati pe care le efectuasera deja."Inainte de toate, ANAF e datoare sa le ceara scuze oamenilor care, desi si-au platit taxele la timp, au fost pusi pe drumuri si nevoiti sa stea la cozi. Acestor contribuabili trebuie sa le multumim pentru faptul ca isi platesc la timp taxele, ca isi respecta obligatiile fata de stat si sa-i tratam cu respect, fara sa le facem viata mai complicata decat este deja.In sedinta de lucru de astazi, de la sediul ANAF Sector 6, am transmis conducerii ca mi se pare intolerabil modul in care a tratat situatia. Pot sa inteleg ca sunt deficiente care treneaza de multa vreme si ca nu pot fi remediate peste noapte, mai ales in privinta digitalizarii. Dar, distantarea fizica trebuia sa fie asigurata. Situatia creata putea fi evitata", scrie ministrul, pe Facebook Control intern la ANAFMai mult, oficialul asteapta rezultatul controlului intern demarat miercuri."Daca aveau nevoie de sprijin suplimentar era suficient sa ceara si gaseam solutii. Ma astept de la toate administratiile fiscale sa comunice eficient atat intern, cat si extern si sa trateze cu respect contribuabilii. Nu este suficient ca serviciile pentru acestia sa existe doar pe hartie, ele trebuie sa si functioneze. Astept rezultatele controlului intern demarat ieri, masuri clare si termene de remediere a deficientelor pentru toate administratiile fiscale din Bucuresti", a scris Nazare.Ministrul Finantelor Publice a anuntat miercuri seara ca a dispus un control intern, dupa a ce primit semnale ca ca s-au trimis numeroase somatii pentru debite deja achitate. De asemenea, ministrul a precizat ca verifica si nerespectarea distantarii la unele sedii ale Administratiilor Finantelor Publice din Bucuresti."Ca urmare a semnalelor pe care le-am primit cu privire la comunicarea unui numar mare de somatii catre contribuabili pentru debite deja achitate, precum si la nerespectarea regulilor de distantare fizica la unele sedii ale Administratiilor Finantelor Publice din Bucuresti, am dispus efectuarea ...citeste mai departe despre " Ministrul Finantelor: "ANAF e datoare sa le ceara scuze oamenilor care, desi si-au platit taxele la timp, au fost pusi pe drumuri si nevoiti sa stea la cozi" " pe Ziare.com