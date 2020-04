Ministrul Economiei: Pregatim o schema de finantare partiala a locurilor de munca active, pentru oamenii care se intorc la lucru

"Statul roman a gandit doua tipuri de masuri. Primele masuri, din punct de vedere economic, au fost si sunt inca pe perioada de crestere a acestei pandemii, de care trebuie sa spunem sincer ca nu am trecut inca. Dupa parerea mea si estimarile pe care le avem, nu cred ca am ajuns la varful pandemiei.Acele masuri au fost masuri de a ajuta companiile si a ajuta salariatii, prin acest somaj tehnic pe care il acordam, asa cum a spus si premierul, tuturor salariatilor, tuturor companiilor care sunt lovite. Platim 75% din salariu, dupa care urmeaza un pachet de masuri active, in care discutam de o schema de a ajuta companiile, de a finanta partial locurile de munca active, pentru acei oameni care se intorc la lucru si pentru a scadea povara fiscala a intreprinderilor.Banii pentru somajul tehnic vin din fondul de somaj al Romaniei. Din discutiile pe care le-am avut si le avem continuu cu Ministerul de Finante, domnul ministru Citu ne-a spus tuturor ministrilor ca avem asigurata finantarea Romaniei pana la sfarsitul anului. Sunt convins ca dupa aceasta contractie de o luna, o luna si jumatate, va urma o crestere a productiei si usor, usor Romania isi va reveni", a spus Popescu, la Digi 24.Ministrul de resort a adaugat ca o alta masura de sprijin vizeaza IMM-urile, respectiv un pachet de finantare de pana la 750 de milioane de euro, din fonduri europene."Alte masuri pe care le pregatim, de asemenea, cu fonduri europene, se refera la un pachet de finantare de pana la 750 de milioane de euro dedicat intreprinderilor mici si mijlocii. Acolo eu imi doresc, si sper sa obtinem, granturi pentru IMM-uri.Avem schemele de finantare aprobate de pana la 3,3 miliarde de euro de catre Comisia Europeana, scheme finantate prin bugetul national, cu garantii de pana la 90% a creditelor pentru investitii ale IMM-urilor si de capital, cu dobanda zero.Urmeaza si alte masuri pe care le gandim pentru panta descrescatoare a acestei pandemii", a afirmat Virgil Popescu.Urmareste LIVE cele mai cele mai importante informatii despre pandemia de coronavirus din Romania si din lume ...citeste mai departe despre " Ministrul Economiei: Pregatim o schema de finantare partiala a locurilor de munca active, pentru oamenii care se intorc la lucru " pe Ziare.com