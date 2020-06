Ministrul Economiei: "Nu cred ca exista un moment mai prielnic de liberalizare a pietei la gaze naturale. Pretul pe pietele europene si regionale este jos"

"Nu cred ca exista un moment mai prielnic decat acuma de liberalizare a pietei la gaze naturale, cand pretul pe pietele europene si regionale este jos. (...) Desigur, am vazut reactii ale furnizorilor sau non-reactii ale anumitor furnizori care nu doresc sa scada pretul la gaze, doresc sa mentina aceeasi oferta la acelasi pret. Or, dupa mine nu e un comportament corect in piata; daca cumperi mai ieftin e normal sa vinzi mai ieftin. De aceea avem Legea concurentei care ne va permite, in cazul in care vedem ca acest comportament continua, sa intervenim si pe baza Legii Concurentei sa-i obligam pe acei furnizori, pana piata se asaza, timp de sase luni de zile, sa-si modifice ofertele in asa fel incat sa intre si alti competitori pe piata", a afirmat ministrul Economiei, luni, in Parlament, unde a fost invitat la "Ora Guvernului".El a mentionat ca actuala lege a energiei pune piedici in ceea ce priveste extinderea unor operatori din acest domeniu. "Sunt deja alti competitori pe piata care ofera un pret mai mic, dar ghici? Tot aceasta Lege a energiei electrice nu-i lasa, spre exemplu, pe cei din Oltenia sa vanda in Iasi, pentru ca administrativ au o blocare si trebuie rezolvat si acest lucru, ca trebuie sa aiba sedii acolo unde doresc sa vanda. Or, asta nu e normal. Ne vom asigura ca, daca piata este libera, sa fie libera si functionala", a spus ministrul.Popescu a sustinut, totodata, ca "nu vor ramane asa" situatiile in care operatorii din domeniu mentin preturile sau scad "in bataie de batjocura" tarifele."Am promis prin programul de guvernare ca vom scadea preturile. In urma liberalizarii veti vedea ca de la 1 iulie va scadea pretul la gaze naturale, indiferent daca unii furnizori vor scadea acest lucru acum sau o vor face de la 1 iulie sau dupa 1 iulie, imediat. Faptul ca ei ofera aceleasi preturi in facturi sau cu doi lei in bataie de batjocura, asta nu i ...citeste mai departe despre " Ministrul Economiei: "Nu cred ca exista un moment mai prielnic de liberalizare a pietei la gaze naturale. Pretul pe pietele europene si regionale este jos" " pe Ziare.com