Ministrul Economiei: "Ne bucuram ca turcii si bulgarii au gasit gaze in Marea Neagra. Atentia lumii energetice se va indrepta aici"

"Aici, in Romania, cand vorbim de energie, vorbim de securitate energetica, adica petrol, gaze si electricitate. Daca vorbim de petrol, lucrurile sunt simple, avem rezerve onshore, oricine poate cumpara petrol cu vaporul, pe mare. Dar, cand vorbim de gaze, lucrurile sunt mai complicate, vorbim de geopolitica", a aratat oficialul.El a amintit ca Romania are rezerve onshore de gaze si a descoperit recent noi zacaminte in Marea Neagra."Suntem foarte bucurosi ca prietenii nostri turci au descoperit gaze in Marea Neagra, la fel si bulgarii si suntem mandri ca suntem in regiunea Marii Negre, iar Marea Neagra ofera noi resurse de gaze. Atentia lumii energetice, a sectorului energetic se va indrepta spre Marea Neagra", a spus Popescu.Ce nu a spus ministrul este ca investitorii care au gasit zacaminte importante de gaze in apele romanesti ale Marii Negre, respectiv ExxonMobil si OMV Petrom , au amanat de mai bine de doi ani sa ia o decizie privind extractia resurselor din cauza legislatiei romanesti.Popescu a declarat in repetate randuri, in trecut, ca Guvernul nu va modifica cadrul legislativ din sectorul energetic, acest lucru fiind in sarcina Parlamentului, unde deocamdata nu exista un consens politic in acest sens."In ceea ce priveste electricitatea, in contextul Green Deal, trebuie sa ne redimensionam productia de energie. Avem un mix bun, dar 25% e pe carbune, trebuie sa gasim combustibil de tranzitie. Gazul este cel mai potrivit combustibil pentru tranzitie", a continuat Popescu, la deschiderea FOREN.El a reamintit potentialul Romaniei in sectorul offshore eolian."Trebuie sa producem electricitate din surse regenerabile, iar in Marea Neagra avem, pe langa gaze, si potential offshore de vant. O directie a noastra este sa construim parcuri eoliene offshore, precum cele care exista deja in Marea Nordului", a precizat Popescu.Potrivit acestuia, avem nevoie de bani pentru atingerea acestor tinte si in acest sens avem trei directii: Fondul de modernizare, Fondul de tranzitie, precum si Fondul de recuperare destinat ca ajutor tarilor care au nevoie de sprijin pentru a depasi perioada pandemiei.