Ministrul Economiei: Faptul ca pretul petrolului scade nu e neaparat un lucru bun

Popescu mai declara ca va scadea pretul titeiului de import, avand in vedere situatia petrolului american."Am vazut si eu ce s-a intamplat astazi in a doua jumatate a zilei, practic, pe piata americana indicele WTI a ajuns chiar la un -35 de dolari, ceea ce e fabulos. Parerea mea este ca petrolistii americani decat sa inchida sonde prefera sa piarda foarte mult la vanzarea petrolului pentru ca o inchidere de sonde si o redeschidere probabil ar avea costuri mult mai mari. Pe piata europeana, pretul este relativ stabil la 25 de dolari", a declarat ministrul luni la Digi24.El a mai spus ca, in momentul de fata, in Romania se consuma din productia interna foarte mult petrol."Putem sa spunem ca avem, ca sa zicem asa, un oarecare noroc in momentul de fata ca rafinaria de la Petromidia este intr-o revizie tehnica de o luna si jumatate si se consuma din productia interna foarte mult petrol. Deci nu am oprit sondele ca sa avem aceasta problema cum au americanii.De asemenea, acum se poate vedea si de ce acea ordonanta pe care am adoptat-o acum o saptamana cu privire la posibilitatea vanzarii pe piata a carburantilor fara adaosul acela de biocarburant ne poate ajuta in acest moment, pentru ca era foarte complicat sa aducem din import biocarburantul cu care se aditiveaza benzina si trebuia sa ramana in depozite, acum putem debloca aceste depozite", a adaugat Virgil Popescu.In opinia sa, pe un termen scurt, aceasta situatie nu ne afecteaza."Pentru mine, faptul ca pretul petrolului scade nu e neaparat un lucru bun, faptul ca scade pretul la pompa te ajuta pe moment dar nu este un semnal vis-a-vis de revenirea economiei globale si nationale. Cred ca un pret corect ne arata ca economia functioneaza si toate lucrurile vor intra in normal", a argumentat ministrul Economiei.El considera ca este un semn pentru economia globala ca in America ajunge sa se vanda petrolul la un pret negativ, iar faptul ca "flota de transport este plina, conductele sunt pline, e un semn ca se produce pe stoc, iar productia pe stoc nu e un lucru bun".