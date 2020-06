Ministrul Agriculturii: Cumparati produse romanesti, chiar daca par ca sunt mai scumpe decat cele care vin de afara

"Una dintre problemele mari pe care agricultura romaneasca le are nu este aceea de a produce, pentru ca fermierii din Romania stiu sa produca foarte bine, problema este a vanzarii produselor si aici as vrea sa fac o paranteza legat de promovarea si vanzarea produselor romanesti. Am vazut ca in ultimul timp se pune tot mai mult aceasta problema si din punct de vedere administrativ este foarte greu sa opresti produse care vin din UE sa ajunga pe rafturile magazinelor.Ceea ce putem face noi ca sa grabim vanzarea produselor romanesti, ma refer la noi, cumparatorii, este de a cauta in mod responsabil sa cumparam produse romanesti si de a ne educa copiii atat in familie, cat si in scoala, asa cum se face in orice tara, sa cumpere produse romanesti, chiar daca uneori, cum imi spuneau unii, produsele romanesti par ca sunt mai scumpe decat cele care vin de afara si mai ales in marii retaileri" a declarat ministru Agriculturii sambata, la finalul unei intalniri cu fermierii din judetul Alba.El a explicat ca prin cumpararea de produse romanesti toti banii raman in tara, iar o parte se intorc in pensii sau alte beneficii. Oros a aratat ca printre prioritatile sale se numara sprijinirea fermei de familie, sustinerea mediului asociativ al micilor producatori agricoli.Oros spune ca guvernul a demarat "scheme de calitate" pentru a putea promova produse romanesti, dupa ce, timp de 13 ani nu au fost notificate produsele romanesti la Comisia Europeana."Noi, in sase luni, am reusit sa notificam trei scheme de calitate si anume produsul traditional, produsul etic si produsul local" a afirmat Oros.El a explicat ca prin aceste scheme se pot promova produsele locale fara a exista riscul de a fi activa procedura de infringement, aceasta fiind modalitatea pe care o adopta alte state din UE pentru a promova produsele locale.Adrian Oros a precizat ca, desi Romania inregistreaza productii foarte mari, in ultimi patru ani deficitul comercial inregistrat de Romania este de 1,2 miliarde de euro iar acesta este cauzat de faptul ca se exporta "aproape exclusiv" materii prime, in special cereale si animale vii si se ...citeste mai departe despre " Ministrul Agriculturii: Cumparati produse romanesti, chiar daca par ca sunt mai scumpe decat cele care vin de afara " pe Ziare.com