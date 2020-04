"Cea mai proasta cifra de crestere pe care a cunoscut-o Franta dupa 1945 a fost in anul 2009, dupa marea criza financiara din 2008, cand economia a inregistrat o contractie de 2,2%. Probabil vom avea o contractie mai ampla in acest an. Aceasta arata amploarea magnitudinii socului economic cu care ne confruntam", a spus Bruno Le Maire in cursul audierii, transmite AFP.Luna trecuta, Guvernul de la Paris a estimat ca economia se va contracta cu 1% in acest an, insa ulterior Bruno Le Maire a sugerat ca amploarea contractiei economice va fi mult mai importanta decat se preconiza initial.La randul sau, Institutul national de statistica din Franta (Insee) a apreciat ca in prezent economia franceza functioneaza la 65% din capacitate din cauza coronavirusului, adaugand ca fiecare luna de carantina sterge trei puncte din cresterea anuala a PIB -ului Frantei.Insee a adaugat ca evolutia PIB-ului este strans legata de scenariul de iesire din criza sanitara. ...citeste mai departe despre " Ministru: Franta va avea cea mai grava recesiune economica de dupa 1945 " pe Ziare.com