Ministerul Finantelor cauta, impreuna cu bancile, o solutie pentru amanarea platii ratelor dupa 1 ianuarie 2021

"As vrea sa amintesc iarasi un program care a fost o negociere nu foarte simpla, amanarea ratelor pentru clientii bancilor, persoane fizice si persoane juridice, cu pana la 9 luni. Este cel mai generos program din Uniunea Europeana. A fost greu pentru ca inseamna costuri pentru sistemul bancar pe care acesta le-a acceptat in aceste conditii dificile, dar uite ca a functionat. Sunt peste 330.000 de clienti care au beneficiat de aceasta facilitate si acum bineinteles ne gandim impreuna cu sistemul bancar, si aceasta este discutia care urmeaza: ce facem dupa 1 ianuarie. Este clar ca economia inca nu si-a revenit si s-ar putea sa avem in continuare nevoie de astfel de facilitati, si atunci trebuie sa gasim, tot impreuna, solutii dupa perioada de 1 ianuarie, ca nici sistemul bancar sa nu sufere, nici clientii bancilor si nici economia. Ideea este ca asa cum am lucrat s-a vazut clar ca poti sa mentii economia, sa ai si crestere si veti vedea ca in trimestrul III vom avea o crestere economica fata de trimestrul II si per ansamblu, atunci cand te asiguri ca toti cei care participa la acest proces economic nu sunt afectati negativ sau nu sunt cei care sustin tot costul. Am incercat sa impartim tot costul acestei crize si sa-l suportam toti, nu numai o anumita parte din economie", a declarat Florin Citu.Intrebat care sunt optiunile avute in vedere, Ministrul Finantelor Publice a mentionat ca se poate recurge la o prelungire a sistemului actual sau se poate merge pe cazuri specifice."Ne uitam la mai multe variante, dar putem sa ne gandim la o prelungire a acestei perioade. Dar, repet, acestea sunt scenarii pe care trebuie sa le lucram cu sistemul bancar. Putem sa plecam de la o prelungire pana la variante care sunt mai soft, pe anumite cazuri specifice unde vedem clar ca oamenii nu pot. Sunt anumite sectoare in economie unde clar nu pot sa-si revina, oamenii raman in somaj tehnic, sau poate sunt inchise datorita deciziilor guvernului si atunci este nevoie de ajutor si putem veni sa sustinem. Deci pornim de la aceasta varianta, in care putem sa prelungim poate o perioada sistemul actual si pana la variante mai soft. Luam toate aceste variante in calcul. As vrea i ...citeste mai departe despre " Ministerul Finantelor cauta, impreuna cu bancile, o solutie pentru amanarea platii ratelor dupa 1 ianuarie 2021 " pe Ziare.com