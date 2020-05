"Un miliard de euro, fonduri de la Ministerul Fondurilor Europene ar putea intra in bugetul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri pentru a fi pusi la dispozitia companiilor din domeniile afectate de criza creata de pandemia de COVID-19", se mentioneaza in comunicat.La o prima evaluare, aproximativ 350 de milioane de euro ar putea merge spre companiile din HoReCa si transporturi, iar aproximativ 100 de milioane de euro ar putea fi acordate ca vouchere firmelor care nu au avut angajati.Se doreste ca restul de 550 de milioane de euro sa poata merge spre companiile care vor sa inceapa productia."Ne gandim ca in acest program sa oferim pana la 800.000 de euro nerambursabili / beneficiar, bani care pot merge spre companiile mijlocii si mari din industrie si comert.Incercam sa nu facem nimic restrictiv. Incercam sa facem o baza de selectie cat mai corecta, iar controalele sa fie dupa ce am dat banii. Absolut toata procedura se va desfasura online", a declarat Liviu Rogojinaru, secretar de stat MEEMA....citeste mai departe despre " Ministerul Economiei vrea sa aloce fonduri de un miliard de euro pentru companiile lovite de pandemie " pe Ziare.com