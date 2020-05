Ministerul Economiei prelungeste pana termenul pentru completarea formularului dedicat firmelor din turism

"Am prelungit termenul prevazut initial, respectiv marti, 5 mai, pentru a oferi un ragaz operatorilor economici din turism, care in aceasta perioada sunt foarte incarcati cu solicitari din partea turistilor, care zi de zi fac demersuri pentru solutionarea acestora sau propun noi masuri pentru siguranta si sanatatea clientilor, pentru momentul repornirii turismului din acest sezon.Asadar, operatorii care nu au reusit pana in prezent sa completeze formularul online o pot face pana pe data de 15 mai. Desi nu este obligatoriu, le recomand sa o faca, fiind un demers care isi propune sa vina atat in sprijinul lor, cat si al turistilor", a declarat Emil-Razvan Pirjol, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - Directia Generala Turism.Acesta poate fi accesat pe platforma https://csu.prevenire.gov.ro/, sectiunea Forumulare (Formular operatori economici din turism).Aplicatia dedicata operatorilor economici din turism a fost lansata pe data de 22 aprilie 2020.Prin intermediul acesteia se colecteaza digital informatii financiare din partea operatorilor economici, referitoare la sumele incasate in avans de la clienti pentru pachetele de servicii de calatorie (o combinatie de cel putin doua tipuri diferite de servicii de calatorie, spre exemplu transport si cazare) si serviciile unice de calatorie (spre exemplu, doar cazare cu eventuale servicii de masa incluse), totodata despre platile efectuate catre partenerii externi, dar se are in vedere si evidenta resurselor umane existente la nivelul acestora (numarul de contracte suspendate, anulate, cu program redus, cat si numarul de contracte suspendate din alte motive).Informatiile furnizate de operatorii economici din turism vor fi centralizate, insumate si analizate la nivelul Directiei Generale Turism din Ministerul Economieim Energiei si Mediului de Afaceri, in vederea estimarii impactului economic asupra acestui sector de activitate, in contextul crizei provocate de noul coronavirus. ...citeste mai departe despre " Ministerul Economiei prelungeste pana termenul pentru completarea formularului dedicat firmelor din turism " pe Ziare.com