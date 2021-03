Cum a explodat profitul firmei sindicatelor de la metrou, in timp ce Metrorex are pierderi de sute de milioane de lei

Dar trecand peste acest aspect, in 2019, cand Metrorex inregistra pierderi de 331.283.885 milioane de lei, potrivit informatiilor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, compania sindicalistilor de la Metrorex inregistra cel mai mare profit pe care compania l-a vazut vreodata, adica de putin peste 1,3 milioane de euro (peste 6,2 milioane de lei, la un curs de schimb de 4,74 de lei pentru un euro).Si ca si cum nu ar fi fost de ajuns, acest profit este cu aproape 500% mai mare decat cel inregistrat in anul anterior, adica in 2018, potrivit datelor furnizate de Confidas.Cifra de afaceri a Sindomet s-a ridicat in 2019 la aproape 1,7 milioane de euro sau 7,9 milioane de lei (in crestere cu peste 8% fata de 2018), aceasta avand 50 de salariati. Si pentru ca sindicalistii stiu sa gestioneze afacerile proprii mai bine decat stiu sa lucreze pentru Metrorex, compania din subordinea Ministerului Transporturilor a avut o cifra de afaceri de aproape 757 de milioane de lei, adica de aproape 100 de ori mai mare.Aceasta avea in 2019, 4445 de angajati si cheltuieli totalse de peste 1,25 miliarde de lei.Daca aceste diferente vi se par spectaculoase, ei bine ele nici nu se compara cu ceea ce s-a intamplat in 2018.2018, un an extrem de profitabil pentru firma sindicalistilorIn urma cu 3 ani, pierderile Metrorex au sarit de 508 milioane de lei, adica la venituri totale de 855 de milioane de lei, compania a avut cheltuieli de peste 1,63 de miliarde de lei. Si pentru ca i-a mers atat de "bine" pe parcursul anului urmator a hotarat sa mai angajeze peste 40 de oameni. In 2018, Metrorex avea 4402, iar in 2019, cum scriam mai sus, a urcat la 4445 de angajati.Pe de alta parte, Sindomet, o firma cu doar 48 de angajati, s-a bucurat de un profit de 222.393 de euro (adica undeva la peste 1 milion de lei). Si pentru ca 2018 a fost un an bun pentru sindicalisti, rapoarte de profitabilitate arata ca Sindomet a fost atat de eficienta incat fata de 2017, profitul inregistrat a fost cu 1717%.Potrivit Confidas, in 2018, salariul mediu brut pentru angajatii Sindomet a fost de 720 de euro, adica un ...citeste mai departe despre " Cum a explodat profitul firmei sindicatelor de la metrou, in timp ce Metrorex are pierderi de sute de milioane de lei " pe Ziare.com