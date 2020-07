Masura care ar trebui sa aduca facturi mai mici pentru milioane de romani a intrat in vigoare. Tot ce trebuie sa stie cetatenii despre liberalizarea pietei gazelor

Clientii casnici ar fi trebuit sa incheie pana la data de 30 iunie 2020 un contract de furnizare a gazelor naturale in regim concurential.In situatia in care clientul casnic nu a incheia, pana la data liberalizarii, respectiv 1 iulie 2020, un contract de furnizare a gazelor naturale in regim concurential, furnizorul actual ii va asigura furnizarea gazelor naturale in mod automat si dupa aceasta data, incepand cu data de 1 iulie 2020 si pana la data incheierii unui contract de furnizare a gazelor naturale in regim concurential, dar nu mai tarziu de data de 30 iunie 2021, in baza contractului reglementat de furnizare a gazelor naturale in vigoare, pe care clientul il are deja incheiat cu furnizorul actual, dar la pretul din oferta comunicata clientului, pe parcursul lunilor mai si iunie, de catre furnizorul actual.In situatia in care acest pret este ajustabil, furnizorul are obligatia sa notifice clientului noul pret, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data modificarii si prin modalitatea de comunicare convenita cu acesta, intr-un mod transparent si usor de inteles, cu precizarea dreptului clientului de a denunta contractul, in cazul in care nu accepta acest pret.Furnizorul de gaze naturale are obligatia sa notifice clientului final, in mod corespunzator si gratuit, orice intentie de modificare/completare a clauzelor contractuale si orice majorare a pretului practicat, precizand motivele, conditiile si amploarea acestei majorari, in mod direct si in timp util, dar nu mai tarziu de sfarsitul primei perioade normale de facturare care urmeaza intrarii in vigoare a majorarii, precum si sa informeze clientul final, in momentul notificarii, cu privire la dreptul de a denunta in mod gratuit contractul in cazul in care nu accepta noile conditii. Clientul final de gaze naturale are dreptul sa denunte, in mod gratuit, contractul de furnizare a gazelor naturale in situatia in care nu accepta modificarile/completarile conditiilor/clauzelor contractuale, precum si majorarea pretului/tarifului, notificate de furnizor.Care este structura facturii de gazeO factura de gaze este formata din: pretul gazului ca atare, tariful de transport, tariful de distrib ...citeste mai departe despre " Masura care ar trebui sa aduca facturi mai mici pentru milioane de romani a intrat in vigoare. Tot ce trebuie sa stie cetatenii despre liberalizarea pietei gazelor " pe Ziare.com