OECD: Marile economii mondiale nu au depăşit încă efectele pandemiei

Majoritatea marilor economii mondiale functioneaza sub nivelul de dinaintea pandemiei de COVID-19, in pofida "accelerarii" cresterii in trimestrul doi din 2021, se arata intr-un raport publicat luni, 30 august, de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), transmite DPA.

PIB-ul in statele membre OECD ramane la 0,7% sub nivelul raportat la finalul lui 2019, inainte de izbucnirea pandemiei, in pofida unei cresteri economice de 1,6% in G7 (grupul tarilor puternic industrializate) in trimestrul doi din 2021, dupa un avans de 0,4% in primele trei luni ale anului, informeaza institutia cu sediul la Paris.

"Exista variatii semnificative" in randul G7 (Marea Britanie, Franta, Italia, Canada, Japonia, Germania si SUA), apreciaza OECD. Cel mai rapid avans al economiei se inregistreaza in Marea Britanie, aproape 5% in perioada aprilie-iunie 2021, dupa un declin de aproape 2% in primele trei luni ale anului. Germania si SUA au raportat cresteri de 1,6%, in timp ce Canada a fost singura tara membra a G7 a carei economie s-a contractat in trimestrul doi din 2021. Franta si Japonia au inregistrat cresteri mai lente, de 0,9% si, respectiv, de 0,3%.

In pofida revenirii pe crestere, Marea Britanie este la 4,4% sub nivelul raportat la finalul lui 2019, Italia la 3,8%, in timp ce PIB-ul SUA s-a redresat la nivelul de dinaintea pandemiei.

Desi economia mondiala ar urma sa inregistreze o crestere solida anul acesta, atat Banca Mondiala cat si OECD se asteapta ca expansiunea sa fie "inegala", cele mai afectate urmand sa fie tarile dependente de turism.

Infiintata in anul 1961, OECD joaca un rol de consiliere pentru guvernele tarilor puternic dezvoltate in materie de politica economica, sociala si de guvernare. Cele 38 de state membre OECD detin impreuna aproximativ 60% din economia mondiala, 70% din comertul mondial si 20% din populatia lumii.

