Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de miercuri, a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,75% pe an, de la 3,75% pe an, începând cu data de 7 iulie 2022.

Decizia a fost luată de BNR pentru a combate inflaţia cu care economia românească se luptă în ultima perioadă. În funcţie de dobânda cheie se calculează şi ROBOR, indicele în funcţie de care se ne cresc ratele.

”Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 6 iulie 2022, a hotărât următoarele: majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,75% pe an, de la 3,75% pe an, începând cu data de 7 iulie 2022; majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 5,75% pe an, de la 4,75% pe an şi creşterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 3,75%, de la 2,75% pe an, începând cu data de 7 iulie 2022”, arată BNR.

De asemenea, BNR a decis şi păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară, precum şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit. ...citeste mai departe despre "Lovitură grea pentru posesorii de credite: BNR a majorat dobânda cheie" pe Ziare.com

