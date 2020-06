"PNL apara cota unica. Este una dintre masurile liberale cele mai importante, care au avut efecte extrem de favorabile pentru Romania si nu renuntam sub nicio forma la cota unica", a precizat Orban, dupa ce a participat la Adunarea membrilor Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei.Tot luni, si viceprimierul Raluca Turcan a transmis ca "PNL va apara cu toata forta cota unica de impozitare"."Cota unica valorizeaza munca si sprijina interesele angajatilor productivi - cine castiga mai mult plateste deja la stat mai mult. Din cand in cand, PSD se mai gandeste cum sa ii pedepseasca si sa ii taxeze suplimentar pe romanii care muncesc.Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, alaturi de PSD 2 si PSD 3, vrea impozitarea progresiva a veniturilor romanilor! Se confirma din nou ca PSD este partidul care inventeaza taxe si impozite si care ii pedepseste pe cei care muncesc si care aduc plus-valoare in economie. Dar PSD si satelitii nu au cum sa inteleaga: sunt praf economic si toate actiunile lor din timpul guvernarii dovedesc acest lucru", a scris Raluca Turcan, pe Facebook ...citeste mai departe despre " Ludovic Orban spune ca PNL nu renunta la cota unica " pe Ziare.com