Loteria bonurilor fiscale a fost desființată. Nu mai este eficientă în combaterea evaziunii fiscale

Loteria bonurilor fiscale, care consta in extragerea aleatorie de numere, in vederea acordarii de premii in bani, persoanelor fizice rezidente si nerezidente in Romania, detinatoare de bonuri fiscale care atesta cumpararea de bunuri sau servicii pe teritoriul Romaniei, a fost desfiintata oficial, arata Ziarul Financiar.

Potrivit sursei citate, loteria bonurilor fiscale a fost desfiintata oficial ca urmare a publicarii OUG 85/2022, publicata in Monitorul oficial nr. 594, care prevede, printre altele desfiintarea acesteia avand in vedere ca aceasta nu mai reprezinta o metoda eficienta de combatere a evaziunii fiscale.

"Avand in vedere faptul ca, fata de conditiile existente la data la care a fost reglementata organizarea Loteriei bonurilor fiscale, in prezent, operatorii economici din Romania sunt dotati cu aparate de marcat electronice fiscale, care au fost, in cea mai mare parte, conectate la sistemul informatic al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si transmit zilnic informatii privind incasarile realizate de comercianti, ceea ce permite administratiei fiscale sa identifice situatiile de neconformare si, totodata, selectarea eficienta a contribuabililor in vederea efectuarii de controale operative in scopul combaterii evaziunii fiscale", se arata in documentul de desfiintare, mai arata Ziarul Financiar. ...citeste mai departe despre "Loteria bonurilor fiscale a fost desfiintata. Nu mai este eficienta in combaterea evaziunii fiscale" pe Ziare.com

