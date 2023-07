Locuințele din România - încă la prețuri mici – TradeVille

20% Din Creditele Corporate Sunt Garantate De Stat

BNR avertizează ca o cincime din creditele corporate in valoare totala de 200 mld. RON aveau garanție de stat, la sfârșitul T1 2023. In contextul in care o parte din creditele acordate companiilor in anul 2022 nu vor mai avea dobânda subvenționata, BNR a precizat ca este necesara o monitorizare atenta a acestora. La sfârșitul T1 2023, rata NPL aferenta acestor credite a fost de 2.4%, mai buna decât media pe economie, de 4.1%, însă aceste credite au avut dobânda subvenționata in primul an. Stocul de credite bazate pe programul IMM Invest Plus a crescut cu 38%, intre martie 2022 si martie 2023, reprezentând o treime din majorarea stocului creditelor corporate, de circa 28 mld. RON. (Sursa: ZF)

Locuințele Din Romania - Încă La Preturi Mici

In perioada anilor 2020-2022, locuințele din Romania au înregistrat printre cele mai mici scumpiri din UE. Ritmul mediu anual de creștere al preturilor a fost de 5.4%, al șaptelea cel mai mic ritm din UE, potrivit unei analize a Alpha Bank. Prețul proprietăților rezidențiale noi a crescut mai rapid (+5.6%) comparativ cu prețul proprietăților rezidențiale existente (+5%). In cazul tarilor din regiune, ritmul mediu anual al perioadei 2020-2022 a fost de +14.9% (Rep. Ceha), +14.2% (Ungaria), respectiv +10.5% (Polonia). (Sursa: Economica.net)

Legea Privind Clima Din SUA A Adus Cele Mai Mari Avantaje Străinilor

Legea din 2022 privind clima, care a fost adoptata in SUA, a adus cele mai mari avantaje investitorilor străini. Aceștia au beneficiat de multe subvenții din partea guvernului american. In ce privește Legea de Reducere a Inflației („The Inflation Reduction Act”), aceasta a ocazionat cheltuieli de 110 mld. USD, de 60% din suma beneficiind companii din Japonia, China si Coreea de Sud. (Sursa: WSJ)

China, Importuri Record De Petrol Rusesc

China a importat volume record de petrol rusesc, profitând de prețul ieftin pentru a acumula rezerve petroliere si pentru a obține produse petroliere destinate exportului. In S1 2023, importurile de petrol rusesc ale Chinei au însumat 11.4 mil. barili de petrol (+11.7% vs. S1 2022). Fata de perioada care a precedat pandemia, importurile au crescut cu 15.3%. (Sursa: Financial Times)

Alro a publicat indicatorii operaționali aferenți T2 2023, raportând evoluții mixte ale cantităților produse din diferite metale. De asemenea, vânzările către terți au avut aceeași dinamica. Bauxita, care este principalul minereu extras de grupul Alro, s-a produs in cantități mai mari, respectiv 335,654 tone (+14% vs. T2 2022), iar cantitatea vânduta a însumat 276,937 tone (+61.8% vs. T2 2022). (Sursa: comunicat societate)

Auditorul extern al THR Marea Neagra a publicat un raport asupra procedurilor convenite in urma solicitărilor unui acționar semnificativ, Madar Florin Horea, care controlează 5.12% din capitalul social al societății. Acesta ar fi solicitat un raport de audit suplimentar si foarte detaliat care privea activitatea din exercițiul financiar 2022. Încă de la începutul acestui an, componenta Consiliului de Administrație a suferit mai multe modificări, iar administratorii societății care au condus societatea in exercițiul financiar 2022 nu au fost descărcați din gestiune, chiar daca s-au făcut propuneri repetate in acest sens. (Surse: comunicat societate (1);comunicat societate (2);comunicat societate (3);comunicat societate (4))

Acționarii Rompetrol Well Services, întruniți la AGA Ordinara din data de 20 iulie 2023, au respins, printre altele, punctul care solicita atragerea răspunderii administratorilor societății pentru prejudiciul in valoare estimata de aproape 3.8 mil. RON, cauzat de încheierea unor contracte de consultanta de management. Punctul fusese solicitat de acționarul cu dețineri semnificative, KJK Balkan Holding S.a.r.l. (Sursa: comunicat societate)

Agroland a finalizat si inaugurat fabrica de furaje de la Ișalnița, in care a investit 20 mil. RON. Capacitatea anuala de producție a fabricii este de 28,000 tone anual, acoperind aproximativ 60% din necesarul de furaje destinat fermelor si magazinelor din rețeaua Agroland. Societatea afiliata Agroland Agribusiness va furniza cerealele care vor fi folosite in fabrica. In urma acestei inaugurări, capacitatea totala de producție a furajelor de către Agroland ajunge la 35,000 tone, considerând si capacitatea de producție a fabricii de nutrețuri combinate de la Caransebeș. Aceasta cantitate totala asigura 75% din necesarul de furaje al grupului Agroland. (Sursa: comunicat societate)

Miluț Petre-Marian este noul director general al Prefab, începând cu data de 20 iulie 2023. Acesta vine in locul lui Miron Sorin, al cărui mandat a fost revocat. (Sursa: comunicat societate)

Rezerva Federala Americana (Fed) a amendat Deutsche Bank cu 186 mil. USD, ca urmare a eșecului băncii de a îndrepta anumite practici defectuoase. Încă din anul 2015, Deutsche Bank promisese ca va îndrepta aceste practici, care vizează politici privind sancțiunile, monitorizarea tranzacțiilor si sistemul de detecție a cazurilor de spălare a banilor. Fed a oferit un nou termen pana la care Deutsche Bank va trebui sa facă un progres semnificativ cu privire la practicile de control intern. In cazul depășirii acestui termen, impus pana la finalul acestui an, Fed a avertizat ca va sancționa banca cu noi amenzi. (Sursa: Financial Times)

Fabrica Pfizer din Rocky Mount, Carolina de Nord, a suferit pagube semnificative datorita unei tornade. Fabrica respectiva este una dintre cele mai mari fabrici de produse sterile injectabile din lume. Momentan, compania evaluează impactul asupra producției. Aceasta unitate asigura aproape 30% din toate produsele sterile injectabile utilizate in spitalele din SUA. (Sursa: Reuters)

Google, companie din grupul Alphabet, s-ar afla in discuții cu publicația The Washington Post si alte agenții de presa, in încercarea de a vinde instrumente de tip generative AI care sa asiste activitatea jurnaliștilor. Un purtător de cuvânt al companiei de tehnologie a declarat ca scopul acestor tehnologii nu este de a înlocui activitatea jurnaliștilor, ci are menirea de a stimula creativitatea si productivitatea angajaților. Potrivit The New York Times, prezentarea tehnologiei promovate de Google ar fi stârnit neliniști anumitor directori ai agențiilor de presa. (Sursa: TechCentral)

Tesla a lansat Model Y in Malaezia. Prețul acestui model de EV pornește de la 44,000 USD, iar așteptările sunt ca livrările sa debuteze in prima parte a anului 2024. Anterior, compania a anunțat ca tatonează aceasta piața, urmărind evoluția vânzărilor EV-urilor. (Sursa: Bloomberg)

