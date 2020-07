Lider al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc: "Turistii nostri se hotarasc vineri dimineata sa plece in excursie vineri la pranz"

Raducan spune ca urmarile sunt resimtite in continuare, chiar daca oamenii sunt liberi sa isi organizeze concediile cu respectarea normelor de prevenire a infectarii cu Covid-19.Lipsa rezervarilor pentru sezonul eestival, lipsa banilor, imposibilitatea de a reporni activitatea hotelurilor, lipsa personalului, trimis in somaj tehnic, lipsa comunicarii intre Guvern si mediul de afaceri, acestea sunt doar cateva dintre piedicile pe care le-a mentionat Dragos Raducanu.Eliminarea impozitului specific pe trei luni, insuficient pentru industrieUna dintre masurile luate de Guvern pentru a ajuta turismul a fost eliminarea impozitului specific pe trei luni. Impozitul specific se refera la impozitul pe profit la hotelurile si restaurantele mari, adica peste 800 de metri patrati. In cazul hotelurilor, impozitul este calculat pe loc de cazare, pozitionare si stele. Dragos Raducan sustine ca aceasta masura este insuficienta."Suntem singura tara, din cate stiu eu, care nu are sprijin din partea Guvernului, care crede ca a facut ceva pentru noi, dar nu a facut nimic. A elimina impozitul specific pe trei luni de zile e apa de ploaie. Un hotelier cheltuie cu masurile de camera, detergenti, personal suplimentar, sisteme de igienizare, pe care nu le aveam inainte si care nu sunt prevazute in bugetul facut la inceputul anului", spune vicepresedintele executiv.Acesta critica si comunicarea intre Guvern si mediul de afaceri, declarand ca masurile nu se pot lua de pe o zi pe alta pentru ca aceasta industrie se bazeaza pe aprovizionarea cu marfa, pe existenta personalului, care nu se pot asigura intr-un timp foarte scurt."Faptul ca se comunica cu 24 de ore inainte masurile. Pai, cine poate sa ia masuri de inchidere sau de deschidere a unui restaurant, a unui hotel, a unei sali, intr-o zi? De unde aduci oameni? De unde aduci marfa?" spune Dragos Raducan.Desfasurarea tuturor activitatilor in aer liber, o problema in turismPotrivit prevederilor guvernamentale, turistii nu mai pot lua masa decat in camera de hotel, sau pe terasele de care dispun unitatile de cazare si restaurantele. Aceasta decizie ridica probleme. Igiena nu mai poate fi mentinuta daca oamenii mananca in camere, iar masa in aer liber depind ...citeste mai departe despre " Lider al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc: "Turistii nostri se hotarasc vineri dimineata sa plece in excursie vineri la pranz" " pe Ziare.com