Suntem mai liberi economic decat ne plangem de mila

De aceasta "nemultumire" sufera si analiza starii de libertate economica pe care o ofera economia romaneasca business-ului autohton si strain.Au devenit un deja vu plangerile patronatelor din acest punct de vedere. Nu exista nicio intalnire oficiala sau macar o masa rotunda unde reprezentantii business-ului sa nu-si arate nemultumirea fata de nivelul de libertate economica existent, mergand pana la amenintarea ca isi vor muta afacerile in Bulgaria unde ar exista un grad mai mare de libertate. Analiza economica profesionista este si ea de parere ca statul roman nu lasa indeajuns de liber mediul economic. Se condamna mai ales excesul de birocratie si labirintul administrativ.Evident, statul roman este super birocratizat, greoi si de multe ori lipsit de curajul trecerii la reforme radicale in domeniul modernizarii structurii administrativ teritoriale, dar asta nu inseamna ca nu s-au facut si nu se fac progrese importante in directia cresterii nivelului de liberalizare si democratizare a mediului economic.Paradoxal, aceste progrese sunt vazute si remarcate de altii si nu de noi.In acest sens, este interesant de semnalat un studiu publicat la 7.02.2021 de catre IREF Paris - Institut de Recherches Economiques et Fiscales - sub semnatura lui Ayeric Belaud intitulat "Europe de l'Est: Croissance et plein employ grace a la liberte economique".Iata maniera in care analiza IREF caracterizeaza situatia tarilor central si est europene din punctul de vedere al indicatorilor libertatii economice:"Fostele tari din Europa de Est, numite "democratii populare" sub comunism, se remarca in ultimii ani printr-o dezvoltare economica si modernizare pe care analistii occidentali le considera chiar un adevarat boom economic.Dupa ce au experimentat totalitarismul comunist, tarile estice s-au grabit sa-si elibereze tara si economia, inregistrand succese rapide si notabile in comparatie cu multe alte tari ale lumii.Indicele libertatii economice, creat in 1995 de Fundatia Heritage si Wall Street Journal, este un instrument excelent pentru masurarea libertatii oferite actorilor economici. Acesta ia in considerare o serie de indicatori, de la nivelul cheltuielilor publice la respectarea proprietatii private, a ...citeste mai departe despre " Suntem mai liberi economic decat ne plangem de mila " pe Ziare.com