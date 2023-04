Jumătate de milion de mașini Made in România - TradeVille

Jumătate De Milion De Mașini Made in România

In anul 2022, sectorul auto din Romania a depășit, din nou, pragul de 30 mld. EUR cifra de afaceri. Ultima data când industria auto a atins acest nivel a fost in 2019, înainte de pandemie, război si inflație si creșterea dobânzii de referința. Tot anul trecut, in Romania s-a depășit un obiectiv important, producția de autovehicule depășind bariera de jumătate de milion de unități (507,000). Sectorul auto rămâne unul critic pentru economia românească, reprezentând 12% din PIB si 29% din exporturile tarii. (Sursa: ZFCorporate)

Anul 2022 A Fost Marcat De O Activitate In Creștere Pe BVB

Conform unui raport al ASF, valoarea totala tranzacționata la BVB, in 2022, a depășit nivelul de 24 mld. RON, in creștere cu 11% fata de 2021, in timp ce numărul de tranzacții s-a majorat cu 9%. Aproape toate tranzacțiile s-au derulat pe piața reglementata, cca. 97%, restul fiind efectuate pe SMT. In anul 2022, valoarea tranzacțiilor cu titluri de stat a fost de 3.65 mld. RON, cu 12% mai mare fata de 2021, însă acțiunile au rămas clasa de active preferata de investitori, cu o pondere de 57% din totalul valorii tranzacționate la BVB. Capitalizarea bursiera pe piața reglementata a atins un nivel de 197.2 mld RON, in scădere cu aproximativ 12% comparativ cu 2021. (Sursa: Economica.net)

Inflația Din China, La Cel Mai Scăzut Nivel Din Ultimele 18 Luni

In total contrast cu creșterea preturilor la nivel mondial, inflația de consum din China a atins cel mai scăzut nivel din ultimele 18 luni, iar scăderea preturilor la poarta fabricii s-a accelerat in martie, in condițiile in care cererea a rămas in continuare slaba. Indicele preturilor de consum (IPC) a crescut cu 0.7% in ritm anual, cel mai lent ritm din septembrie 2021. Fata de luna februarie, IPC a scăzut cu 0.3%, in contrast cu așteptările analiștilor pentru o valoare similara. Raportul privind inflația din martie din China sugerează ca economia chineza se afla intr-un proces de dezinflație, ceea ce poate oferi autorităților un spațiu de manevra mai mare pentru relaxarea politicii monetare in vederea stimulării cererii. (Sursa: Reuters)

Mai Puține Vânzări De Bunuri De Consum In UE

Potrivit datelor Eurostat, comerțul cu amănuntul din Zona Euro a scăzut cu 0.8% in februarie fata de luna precedenta, in timp ce in Uniunea Europeana indicatorul a înregistrat o scădere de 0.9%. Cea mai mare dinamica negativa au înre ...citeste mai departe despre "Jumătate de milion de mașini Made in România - TradeVille" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.