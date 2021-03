Producatorul de tigarete JTI investeste 60 milioane de euro in fabrica din Romania

"JTI va investi 60 de milioane de euro pentru modernizarea capacitatilor de productie ale fabricii din Romania. Ca urmare a programului de investitii derulat in urmatorii trei ani, vor creste volumele de tigarete fabricate in tara noastra, iar fabrica de pe platforma Pipera va avea un rol foarte important in aprovizionarea pietelor din Uniunea Europeana cu produse JTI", precizeaza compania.In momentul de fata, aproximativ 70% din productia JTI Manufacturing este exportata in circa 50 tari."JTI Manufacturing va fi dotata cu echipamente de ultima ora din punct de vedere tehnologic si al standardelor de productie. Aceasta investitie reprezinta inca o recunoastere a fabricii din Romania in cadrul grupului JTI, pentru excelenta in executie si eficienta echipei de profesionisti", a declarat Jamie Dunlop, Factory Lead JTI Romania.In 2012, JTI Manufacturing a investit 25 milioane de euro in capacitatile de productie, ceea ce a presupus si crearea a peste 125 de noi locuri de munca. In fabrica lucreaza in momentul de fata circa 500 de oameni, dintr-un total de peste 1.200 angajati ai JTI in Romania.JTI este una dintre primele companii multinationale stabilite local, inca din 1993 si a investit pana acum in Romania peste 250 milioane de euro.Cele doua entitati cu care JTI isi desfasoara activitatea in Romania au virat in 2020 la bugetul statului peste 4,77 miliarde de lei (aproape un miliard de euro), in crestere cu mai mult de 12% fata de taxele platite pentru 2019. Suma reprezinta accize, TVA si alte taxe, impozite si contributii aferente anului trecut, platite pana in prezent.Romania este al treilea producator european de tigarete, dupa Germania si Polonia. In 2020 totalul exporturilor a fost de peste 1,3 miliarde euro, contributia pozitiva a tutunului la balanta de plati fiind de circa un miliard de euro.JTI si-a inceput activitatea in Romania in 1993 (ca R.J. Reynolds) si a fost una dintre primele companii multinationale care a investit pe plan local.JTI este unul dintre cei mai mari producatori mondiali de produse din tutun si produse pentru vapat, cu operatiuni in peste 130 tari. Cu sediul la Geneva, Elvetia, JTI are peste 44.000 de angajati, fiind membra a grupului Japan Tobacco.Citeste si:Familia si-a dat acordul! Imagini rare cu Michael Schumacher, facute pub ...citeste mai departe despre " Producatorul de tigarete JTI investeste 60 milioane de euro in fabrica din Romania " pe Ziare.com