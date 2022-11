Românii care nu se tem de șomaj în vreme de criză. Expert: ”În acest domeniu nu cred că vor fi disponibilizări în următorii doi ani”

In luna septembrie 2022, rata somajului in forma ajustata sezonier a fost de 5,2%, crescand cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna august (5,1%), arata datele Institutului National de Statistica.

Analistii estimeaza ca numarul romanilor care vor ramane fara locuri de munca va creste in perioada urmatoare. Este, insa, o categorie de angajati care nu vor fi atinsi de aceasta criza.

Numarul total de someri la finele lunii septembrie 2022 a fost de 225.424 de persoane, mai mare cu 1.380 de persoane fata de cel inregistrat la finele lunii anterioare, mai arata datele INS si rapoartele Ministerului Muncii.

Comertul este domeniul cel mai afectat dar exista o categorie de salariati "protejati"

Analistul economic Adrian Negrescu estimeaza ca numarul somerilor va creste pe masura ce inaintam in iarna.

"Au inceput sa apara deja primele disponibilizari. Sunt IMM-uri, companii din zona de productie bunuri alimentare, de agricultura si comert. Comertul este domeniul cel mai afectat, din punctul meu de vedere de problemele generate de scaderea consumului, de scaderea puterii de cumparare si de costurile la utilitati. Pe masura ce intram in iarna, pe masura ce vom intra in recesiune, numarul somerilor va creste. Iar datele de la Registrul Comertului indica deja o cifra semnificativa, cu aproape 30.000 de companii a numarului firmelor cu probleme. Iar acest trend tinde sa se accentueze pe masura ce intram in sezonul de iarna", a explicat Adrian Negrescu intr-un interviu acordat Ziare.com.

Insa exista o categorie de angajati care nu vor suferi prea mult de pe urma crizei si nici nu sunt semne ca in acest sector ar putea fi disponibilizari in urmatoarea perioada.

"In fata unei crize economice niciun job nu este sigur. Nu exista companie care sa nu se gandeasca la restructurarea personalului atunci cand cifra de afaceri scade. Cele mai sigure joburi in acest moment, in Romania, sunt paradoxal cele din mediul public. Avem 1,2 milioane de bugetari si nu cred ca in acest sector vor fi disponibilizari.

Statul nu pare dispus sa reduca schema de personal nici macar in prespectiva unei crize economice", a afirmat Adrian Negrescu.

Specialistul este de parere ca pentru tara noastra, numarul angajatilor la stat este prea mare in comparatie cu alte state europene.

