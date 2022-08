Măsura care ar salva moneda euro, dar băgă în colaps o țară în care trăiesc milioane de români. ”Se fac greșeli, iar economia nu iartă”

Cele mai negre scenarii economice au inceput sa se adevereasca. Moneda europeana a coborat la un nivel care nu a mai fost atins din anul in care a fost lansata in circulatie, in 2002. Iar aceasta nu este cea mai proasta veste.

Specialistii anticipeaza ca acest trend de depreciere a monedei de pe vechiul continent va continua. In acelasi timp, rivalul ei din SUA, dolarul, creste tot mai mult, iar daca Banca Centrala Europeana vrea sa creasca dobanda, va sacrifica o mare putere economica. iar aici vorbim despre Italia. Balanta este destul de greu de inclinat intr-o parte sau cealalta.

Claudiu Nasui: Zona euro are o mare problema cu inflatia

Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, care in urma cu o luna a avertizat romanii ca "dezastrul economic este abia la inceput" si i-a sfatuit sa nu faca datorii, sa nu isi tina economiile in lei sau euro si sa nu inceapa proiecte de investitii daca nu exista certitudinea succesului, acum vine sa intareasca aceasta idee.

"Acelasi trend va continua. Zona euro are o mare problema cu inflatia iar aceasta este o chestiune pe care ar trebui sa o combata Banca Centrala Europeana. Iar ce vedem din partea BCE este ca nu o combate puternic ci foarte timid. Iar acest lucru se intampla din motive politice", a explicat economistul.

In ceea ce priveste Romania, Nasui spune ca "BNR are o politica de mentinere a cursului leu / euro cat mai stabil". "Insa trebuie sa ne gandim ca aceasta politica este pe termen mediu. Mai sunt fluctuatii.

Intr-un viitor in care anticipezi ca va fi greu, ce poti sa faci? Ce pot sa recomand, este ca oamenii sa stea pe bani, sa nu se indatoreze, pentru ca in momentul in care intri in criza si esti indatorat esti in cea mai proasta pozitie cu putinta. Eu in trecut am recomandat dolarul", a mai spus fostul ministru al Economiei.

De ce nu poate Europa sa pastreze suprematia monedei euro?

Desi este frustrant pentru multi europeni care au crezut sinca mai cred in moneda europeana, dolarul castiga teren pe zi ce trece.

"Daca ne uitam la ce se intampla cu Rezerva Federala, FED-ul american, ei chiar combat inflatia. In Europa, BEC nu face lucrul acesta. Atunci este destul de clar ce se va intampla cu monedele acestea. Subliniez, lucrurile vor continua in acest trend. Nu se va schimba cu nimic.

