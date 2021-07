Pe ansamblu, vânzările Apple au crescut cu 36%, comparativ cu trimestrul trei al anului trecut, la 81,41 miliarde de dolari.Apple nu a publicat estimări trimestriale oficiale, pentru a şasea oară consecutiv, şi nu a făcut acest lucru de la debutul pandemiei de Covid-19.Compania a realizat rezultate trimestriale bune şi în regiunea Greater China, care include şi operaţiunile din Taiwan şi Hong Kong.Astfel, Apple a raportat vânzările de 14,76 de miliarde de dolari în regiune, în urcare cu 58% faţă de intervalul similar al anului trecut.În regiunea Americilor, vânzările Apple au avansat cu aproape 33%, la 39,57 miliarde de dolari, dar compania a beneficiat de pe urma muncii la domiciliu şi a cursurilor de la distanţă, care au dus la creşterea vânzărilor de computere premium.A depasit pragul de 100 de milioane de unitati livrateLa începutul lunii, Apple a depasit in doar 7 luni pragul de 100 de milioane de iPhone 12 livrate, cu doua luni mai putin decat iPhone11.Anul acesta, Apple a atins mai repede suta de milioane de iPhone-uri din cea mai noua serie vandute, dupa ce a depasit acest prag la 7 lui de la data lansarii pe piata.100 de milioane de unitati vandute in 7 luni este o performanta mai buna decat cea realizata anul trecut, cand s-a ajuns la 100 de milioane de modele din seria iPhone 11 vandute dupa 9 luni.Mai mult de atat, Apple poate fi optimista si in ceea ce priveste veniturile, deoarece cel mai scump model - cu cea mai mare marja de profit - se vinde, de asemenea, foarte bine. Din totalul vanzarilor primelor 7 luni, conform Counterpoint Research, iPhone 12 Pro Max reprezinta 29%. ...citeste mai departe despre " Vânzările de iPhone-uri ale Apple au crescut cu aproape 50% în trimestrul trei, cu mult peste aşteptările analiştilor " pe Ziare.com