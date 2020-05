Iohannis: Trebuie sa incurajam economia, care este in situatie de criza. Am gasit solutii si pot fi puse in practica

La intalnire au participat premierul Ludovic Orban, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, si guvernatorul BNR Mugur Isarescu (o premiera).Seful statului a precizat ca s-a discutat despre situatia economica si cea a bugetului si s-au gasit solutii foarte bune pentru iesirea din criza."Daca facem lucrurile asa cum trebuie, avem sanse bune ca economia sa isi revina si sa iesim repede din situatia de criza in care ne gasim acum", a spus Iohannis.Iohannis a subliniat ca este clar ca deficitul Romaniei va fi mai mare in acest an.Totodata, potrivit lui Iohannis, economia Romaniei trebuie revigorata, nu repornita, pentru ca ea nu a fost niciodata oprita."Am avut o discutie pentru a vedea ce masuri se impun pentru revigorarea economica. (...) Subliniez revigorata, pentru ca in Romania nu putem vorbi de repornirea economiei pentru ca ea nu a fost oprita. Ne dorim sa avem o finantare buna pentru deficit, ca sa nu fie nevoie de masuri suplimentare de austeritate", a mai afirmat presedintele.Seful statului organizeaza aproape zilnic sedinte cu membrii Guvernului pe tema masurilor de gestionare a epidemiei COVID-19. Este insa prima intalnire la care a participat si guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei.Ziare.com a transmis, in format LIVE TEXT, declaratia sustinuta de presedintele Klaus Iohannis- A fost o intalnire foarte buna, am avut o discutie destul de lunga, am reusit nu doar sa atingem temele importante, ci si sa venim cu solutii foarte bune. Am discutat situatia economica, situatia bugetului, situatia generala.- Ne-am concentrat pe doua teme, prima fiind deficitul bugetar, e clar ca va fi mai mare decat cel planificat si am avut o discutie pentru a vedea ce masuri se impun pentru revigorarea economica.- Subliniez revigorata, pentru ca in Romania nu putem vorbi de repornirea economiei, pentru ca ea nu a fost oprita. Ne dorim sa avem o finantare buna pentru deficit, ca sa nu fie nevoie de masuri suplimentare de austeritate.- Trebuie sa incurajam economia, care este in situatie de criza. Am gasit solutii si pot fi puse in practica, daca toti cei care au fost azi in sedinta vor lucra impreuna cum au facut-o si pana acum.- Daca facem lucrurile asa cum trebuie, avem sanse bune ca economia sa isi revina si sa iesim repede din ...citeste mai departe despre " Iohannis: Trebuie sa incurajam economia, care este in situatie de criza. Am gasit solutii si pot fi puse in practica " pe Ziare.com