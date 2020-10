Principalele declaratii:Ludovic Orban:- Incepand cu 27 septembrie, lucrurile s-au schimbat radical. Avem un primar general serios.Reafirm angajamentul nostru de a sustine toate proiectele initiate.- Reafirm angajamentul de a obtine finantari pentru toate aceste proiecte. Trebuiau facute de acum 10 ani, 12 ani, 15 ani. Din pacate oamenii au fost preocupati doar de imaginea lor si nu au facut.- In ceeea ce priveste centura Capitalei, pe langa largirea la 4 benzi in zona de nord, am discutat si largirea la 4 benzi si in zona de sud astfel incat sa creasca mobilitatea si in aceasta zona.- vom continua cu primarul general inventarierea proiectelor comune. Guvernul pe care-l conduc este un parterer loial si profesionist pentru rezolvarea problemelor Bucurestiului.Nicusor Dan:- Bucurestiul este obligat sa colaboreze cu Ministerul Transporturilor pentru ca multe dintre lucrurile pe care vrem sa le facem pentru mobilitatea lucrurilor in Capitala tine de colaborarea cu MT.- Trebuie sa avem marile parcari la intrarea in oras pentru a lua presiunea de pe trafic, trebuie sa avem soseaua de centura.- Am vorbit de stadiul Soselei de Centura, de stadiul Autostrazii de Centura, am vorbit de metroul de suprafata.Lucian Bode:Am prezentat planul pentru infrastructura de transport pe urmatorii 10 ani.- Stire in curs de actualizare- ...citeste mai departe despre " Intalnire intre premier, primarul ales al Capitalei si ministrul Transporturilor. Orban: "Actuala centura va fi largita" " pe Ziare.com