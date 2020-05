Intalnire in premiera in ultimii 20 de ani, la Guvern. Ce s-a discutat despre ratele romanilor si creditele pentru firme

Oficialii au discutat despre programele derulate de Guvern in parteneriat cu bancile in ultimele luni in care pandemia de coronavirus a avut un efect serios asupra veniturilor romanilor si ale companiilor."Am fost extrem de bucurosi pentru faptul ca s-a organizat aceasta intalnire, e o intalnire pe care, din experienta mea, nu am mai avut-o la nivel de presedinti executivi ai bancilor comerciale din Romania in ultimii 20 de ani.A fost o intalnire foarte buna, am trecut in revista programele in derulare in momentul de fata, care produc deja efecte importante si ajuta pe foarte multa lume pe perioada in care sunt impactati de efectele acestei pandemii", a spus Sergiu Oprescu.Despre programul prin care cetatenii afectati de criza COVID-19 au putut solicita amanarea ratelor, ministrul de Finante, Florin Citu, a precizat ca de el au beneficiat peste 150.000 de cetateni, care au credite care totalizeaza peste 3,3 miliarde de lei."Programul de amanare a ratelor e un succes deja. Au beneficiat 152.000 de clienti, insumand cam 3,3 miliarde de lei totalul creditelor amanate pana la 9 luni de zile", a spus Florin Citu, intr-o conferinta comuna cu Sergiu Oprescu, sustinuta la finalul intalnirii.Cei doi au prezentat si datele disponibile la acest moment in ce priveste programul IMM Invest. Florin Citu a spus ca el deja il numeste un succes, in timp ce Oprescu s-a aratat mai precaut si a subliniat ca programul este intr-o faza incipienta."Am discutat despre relansarea economiei in Romania, relansarea se face si prin acest parteneriat. Sistemul bancar are expertiza si canalele de a transfera acesti bani catre sectorele performante. Mare parte din programele pe care le vom implementa depinde de acest parteneriat.IMM Invest e un succes, veti vedea si datele, chiar si azi, si in zilele urmatoare. Scopul acestei intalniri a fost de a relaxa sau a face aceasta procedura mai simpla, ca banii sa ajunga la cei care au nevoie cat mai rapid", a explicat Florin Citu.Oprescu a precizat ca solicitarile spre sistemul bancar de la companii mici si mijlocii au crescut cu foarte mult de la lansarea ...citeste mai departe despre " Intalnire in premiera in ultimii 20 de ani, la Guvern. Ce s-a discutat despre ratele romanilor si creditele pentru firme " pe Ziare.com